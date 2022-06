Nouveau et magnifique gros plan de Mercure : la planète « caressée » par la sonde BepiColombo

Le 23 juin, la sonde BepiColombo a effectué un passage rapproché sur Mercure, capturant un cliché spectaculaire des cratères et autres formations.

Crédit : ESA, JAXA

Un nouveau cliché spectaculaire de Mercure a été obtenu par la sonde BepiColombo, lors d’un survol rapproché effectué à 11h49 heure italienne (09h49 UTC) le jeudi 23 juin. L’image a été capturée par la caméra de surveillance 2 installée sur le module de transfert de mercure (MTM), le module de liaison entre les deux composants principaux du vaisseau spatial. La mission BepiColombo de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’Agence spatiale japonaise (JAXA), développée avec une contribution importante de l’Agence spatiale italienne (ASI) et d’autres instituts du Bel Paese, est composée de deux sondes distinctes : la Mercury Planetary Orbiter (MPO) et le Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), qui entreront sur l’orbite correcte de Mercure en 2025. Celui qui vient d’être effectué, en fait, était un survol technique de fronde gravitationnelle qui permettra au vaisseau spatial d’entrer en orbite de la planète après plusieurs « torsions » entre Vénus, la Terre et Mercure lui-même. Naturellement, le survol représentait une belle opportunité d’obtenir des clichés inédits de la « balle » du Système solaire : la planète la plus proche du Soleil se déplace en effet à la vitesse stratosphérique d’environ 48 kilomètres par seconde. Elle est aujourd’hui le protagoniste d’un alignement spectaculaire avec les quatre autres planètes visibles à l’œil nu.

La photo, qui montre de grands cratères d’impact, des chaînes rocheuses et d’autres caractéristiques géologiques de la minuscule planète, a été prise à une hauteur de 920 kilomètres de la surface. L’image montre également le bras du magnétomètre de la sonde. BepiColombo s’est en fait beaucoup plus rapproché que cela; à 11h44 heure italienne, en effet, cinq minutes avant de prendre la photo, le vaisseau spatial a survolé Mercure à « seulement » 200 kilomètres d’altitude, soit environ la moitié de ce qui nous sépare de la Station spatiale internationale (ISS). L’Agence spatiale européenne continuera à partager de nouvelles images du survol jusqu’au lundi 27 juin. Parmi les détails immortalisés dans les clichés publiés sur les réseaux sociaux figurent le bassin Caloris de 1550 kilomètres de large, le cratère Heaney de 125 kilomètres, le Neruda, l’Amaraf, le Grainger et d’autres structures de grand intérêt, qui deviendront des cibles privilégiées des outils d’imagerie. haute résolution et montage scientifique sur le MPO.

Comme spécifié par l’ESA, la caméra de surveillance 2 a une résolution de seulement 1024 pixels x 1024 pixels, qui a été doublée en post-production pour augmenter le détail des cratères et autres formations. Cette amplification a généré quelques artefacts, comme les stries horizontales qui se déroulent à la surface de Mercure. Cependant, il ne s’agit que de tirs « tests », car les instruments les plus précieux ne seront déployés qu’à la fin de 2025, lorsque la sonde entrera dans l’orbite de la planète. « Les images du survol 1 de Mercure étaient bonnes, mais les images du survol 2 sont encore meilleures », a déclaré le Dr David Rothery de l’Open University dans un communiqué de presse. Le scientifique dirige le groupe de travail sur la surface et la composition du mercure de l’ESA et fait également partie de l’équipe MCAM. « Les images mettent en évidence de nombreux objectifs scientifiques que nous pouvons étudier lorsque BepiColombo entre en orbite. Je veux comprendre l’histoire volcanique et tectonique de cette planète fantastique », a ajouté le scientifique avec un certain enthousiasme.

Lorsque les deux sondes seront libérées du module MTM, elles auront des objectifs différents : la MPO sera engagée dans l’analyse de l’exosphère, de la surface et de la composition interne de Mercure, tandis que la MMO est équipée d’instruments pour l’étude du champ magnétique champ de la planète. . Pas moins de 4 des 11 outils MPO ont été créés par des équipes italiennes qui conduiront les projets de recherche. La mission BepiColombo est nommée en hommage au scientifique padouan Giuseppe Colombo dit « Bepi », qui a joué un rôle important dans l’étude des mouvements de rotation et de révolution de la planète et a également contribué à la construction de la sonde Mariner 10, qui a exploré Vénus et Mercure au début des années 70 du siècle dernier. BepiColombo, lancé en 2018, entrera dans l’orbite de Mercure le 5 décembre 2025 après une série d’autres survols en 2023 (juin), 2024 (septembre et décembre) et 2025 (janvier). L’orbite finale sera atteinte le 14 mars 2026.