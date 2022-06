Qu’est-ce que le myélome multiple et comment est la tumeur à partir de laquelle Giovanni Allevi est traité

Il s’agit d’une tumeur maligne qui prend naissance dans la moelle osseuse, dont le symptôme le plus courant est la douleur osseuse.

Une histoire difficile à raconter, celle du compositeur et pianiste italien Giovanni Allevi, qui a récemment révélé avoir découvert qu’il avait « un néoplasme au son doux : un myélome, mais non moins insidieux« Ses mots ont-ils été confiés aux réseaux sociaux le week-end dernier, lorsqu’il a annoncé qu’il souffrait de myélome multiple, une tumeur qui provient de la moelle osseuse qui chaque année, selon les données de l’AIRC, voit plus de 5 000 nouveaux diagnostics en Italie.

Qu’est-ce que le myélome multiple

Le myélome multiple est un cancer qui affecte un type particulier de cellules de la moelle osseuse, appelées plasmocytes, qui sont des cellules du système immunitaire issues des lymphocytes B et responsables de la fabrication d’anticorps (également appelés immunoglobulines ou gammaglobulines) pour combattre les infections. Les plasmocytes se trouvent dans la moelle osseuse, un tissu spongieux contenu principalement dans les os plats, comme le bassin et les côtes, et dans les extrémités des os longs. La multiplication anormale et incontrôlée d’un plasmocyte aboutit à une population (un clone) de cellules cancéreuses qui produit une grande quantité d’un seul type d’anticorps. Parce qu’il est constitué d’un seul clone, cet anticorps est appelé anticorps monoclonal, également connu sous le nom de protéine M.

Causes du myélome

Les causes du myélome multiple ne sont pas encore connues, même si la plus grande fréquence de la maladie chez les proches semble suggérer son caractère héréditaire. On pense également que l’exposition aux radiations, au benzène et à d’autres solvants fait partie des causes possibles. L’âge moyen des personnes atteintes de myélome multiple est d’environ 65 ans, bien que des cas soient de plus en plus signalés chez les jeunes.

Quels sont les symptômes du myélome multiple

Le myélome ne se manifeste pas par des symptômes particuliers. Les patients présentent souvent des douleurs osseuses, qui sont le symptôme le plus courant, des fractures, des problèmes rénaux, un système immunitaire affaibli (immunodéprimé), une faiblesse et une confusion mentale. Le diagnostic, indiquent les manuels MSD, se produit en mesurant les quantités des différents types d’anticorps dans le sang et l’urine, en le confirmant par une biopsie de la moelle osseuse, indiquent les manuels MSD.

Comment le myélome multiple est-il traité

Le traitement, selon les manuels Merck, comprend souvent une combinaison de plusieurs médicaments de chimiothérapie conventionnels, de corticostéroïdes et d’un ou plusieurs des agents suivants : inhibiteurs du protéasome (tels que le bortézomib, le carfilzomib ou l’ixazomib), médicaments immunomodulateurs (tels que le lénalidomide, la thalidomide ou pomalidomide), l’inhibiteur de l’export nucléaire sélinexor ou des anticorps monoclonaux (dont daratumumab ou elotuzumab). Parfois, la radiothérapie pour traiter les douleurs osseuses et éventuellement la greffe de cellules souches peuvent également aider.

Une option chez les personnes en bonne santé sous-jacente est la greffe de cellules souches autologues, qui est envisagée pour les patients dont la fonction cardiaque, hépatique, pulmonaire et rénale est adéquate, en particulier ceux dont la maladie est stable ou qui a répondu à plusieurs cycles de chimiothérapie. La pratique consiste en la réinfusion (transplantation) de cellules souches (cellules non spécialisées, qui se transforment en cellules sanguines immatures, qui à leur tour mûrissent pour devenir des globules rouges, blancs et plaquettaires) prélevées dans le sang de la personne avant de commencer une chimiothérapie de haut niveau .