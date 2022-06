Game of Thrones : The Board Game, parmi les jeux gratuits sur Epic Games Store ; comment le telecharger sur pc

Le retour de Game of Thrones sur HBO Max aura lieu le 22 août. La Maison du Dragon, le nouveau spin-off, promet fantasmes et trahisons internes pour le Trône de Fer. Quel meilleur moment pour profiter d’un titre basé sur la saga George RR Martin ? Game of Thrones : The Board Game Digital Edition est l’un des jeux gratuits sur Epic Games Store. Ils offrent également Car Mechanic Simulator 2018. Quand ? A partir d’aujourd’hui 23 juin au 30 juin. Les prochains jeux seront Geneforce 1 : Mutagen et Iratus : Lord of Dead.

Game of Thrones : The Board Game adapte le jeu de stratégie de Fantasy Flight Games. Les joueurs devront étendre leur influence dans le monde de Westeros en travaillant sur leur stratégie, en usant de diplomatie et en déployant leurs troupes sur le champ de bataille. Vous pouvez choisir la maison et mettre en œuvre les tactiques nécessaires pour sécuriser le trône.

Construire un empire de services de réparation de véhicules est possible grâce à Car Mechanic Simulator 2018, un jeu vidéo qui se concentre sur les voitures et nous permet de personnaliser, réparer et installer des pièces de manière réaliste et détaillée.

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Ne manquez pas les jeux gratuits du mois.

Source | Epic Games