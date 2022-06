Les acariens qui vivent dans nos follicules sont menacés d’extinction

C’est ce que montre une étude sur ces minuscules parasites qui indique une voie évolutive sans issue.

Quelques minuscules acariens, appelés Demodex folliculorum, ils mènent une vie secrète à l’intérieur de notre peau. Glissant à travers la graisse et protégés par nos pores, ils n’émergent que la nuit, pour s’accoupler sur le front, le nez et les mamelons. Aussi réussies que soient ces rencontres, leurs jours en tant que parasites indépendants sont comptés, comme le montrent les données d’une étude, la toute première sur le séquençage de leur génome.

Les acariens de la peau sont menacés d’extinction

Mesurant seulement 0,3 mm de longueur, je D. folliculorum ils sont portés par environ 90% des personnes et sont plus abondants sur les côtés du nez, du front, du conduit auditif et des mamelons. Ils mènent des vies inoffensives, se nourrissant du sébum naturellement sécrété par les cellules des pores et sont susceptibles d’être présents dès la petite enfance, ayant été transférés par nos mères lors de l’accouchement ou de l’allaitement. « La longue association avec les humains pourrait suggérer qu’ils peuvent avoir des rôles bénéfiques simples mais importants, par exemple en maintenant les pores de notre visage déconnectés.A déclaré le Dr Henk Braig de l’Université de Bangor et de l’Université nationale de San Juan en Argentine, qui a dirigé la recherche.

Pour mieux comprendre cette relation, Braig et ses collègues ont séquencé les génomes des acariens D. folliculorumprélevé sur le nez et le front d’une personne à l’aide d’un dissolvant de points noirs, chaque collecte produisant environ 40 acariens.

Leurs conclusions, publiées dans la revue Biologie moléculaire et évolution, ont révélé que les acariens survivent avec un répertoire minimal de protéines, le plus bas jamais observé chez tout autre insecte, arachnide ou crustacé. Cette perte de gènes a conduit à une réduction extrême du nombre de cellules chez les acariens adultes, une première étape probable de leur évolution vers l’adoption d’un mode de vie entièrement symbiotique au sein de nos tissus. Plus ils s’adaptent à nous, plus ils risquent de perdre des gènes, jusqu’à ce qu’ils finissent par devenir complètement dépendants de nous. Et sans la possibilité d’obtenir des gènes supplémentaires d’acariens moins étroitement apparentés – ils ne semblent pas être transférés entre humains adultes lors d’un contact physique étroit – leur existence isolée et leur consanguinité ultérieure peuvent éventuellement avoir mis les acariens sur la voie d’une impasse évolutive et potentielle. extinction.

« Si cela se produit, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour nous aussi. Ils sont associés à une peau saine, donc si nous les perdons, vous pourriez avoir des problèmes de peau – il a dit au Bbc co-auteur Alejandra Perotti de l’Université de Reading -. Nous avons constaté que ces acariens ont une disposition différente des gènes des parties du corps que d’autres espèces similaires, car ils s’adaptent à une vie protégée au sein de notre organisme.« .

En raison de leur existence isolée, sans exposition aux menaces extérieures, sans compétition pour infester les hôtes et sans rencontre avec d’autres acariens avec des gènes différents, la réduction génétique a conduit ces organismes à devenir extrêmement simples, avec de minuscules pattes alimentées par seulement 3 muscles unicellulaires. . Cette réduction génétique entraîne leur comportement nocturne – ils manquent de protection UV et ont perdu le gène qui provoque le réveil des animaux à la lumière du jour. De plus, ils ont été incapables de produire de la mélatonine, un composé qui rend les petits invertébrés actifs la nuit, cependant, ils utilisent la mélatonine sécrétée par la peau humaine au crépuscule – et dans des habitudes d’accouplement inhabituelles. Les organes reproducteurs sont déplacés vers l’avant et les mâles doivent se positionner sous la femelle lors de l’accouplement. L’un de leurs gènes est inversé, ce qui leur confère une disposition particulière des appendices buccaux pour la récolte de nourriture. Cela aide à leur survie à un jeune âge.