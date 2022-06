A Plague Tale Requiem: comment, où, durée et à quelle heure voir l’événement d’aujourd’hui 23 juin

Le nouveau Focus Showcase se concentrera entièrement sur A Plague Tale : Requiem, la suite de A Plague Tale : Innocence. Les protagonistes de l’original, Hugo et Amicia, reviennent pour une nouvelle aventure dans la France médiévale du XIVe siècle. Aujourd’hui, 23 juin, nous découvrirons des détails importants tels que la date de sortie, ainsi que la révélation d’une bande-annonce de gameplay et d’autres surprises.

Ne restez pas sans voir la bande-annonce et suivez le Focus Showcosa en direct : nous décomposons le programme par pays et vous expliquons comment le regarder. Sa durée ? Environ quarante minutes.

Où regarder le Focus Showcase de A Plague Tale: Requiem

Afin de ne pas manquer une seule minute de tout ce qui est annoncé dans le Focus Showcase de A Plague Tale : Requiem, vous pouvez le suivre en direct et en direct via la chaîne YouTube officielle. De plus, chez Netcost, nous collectons toutes les annonces importantes qui sont faites pendant le streaming. Ensuite, nous vous laissons avec le joueur officiel, juste en dessous de ces lignes.

À quelle heure est l’événement A Plague Tale: Requiem ?

France : à 18h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 12h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 11h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 11h00

El Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 09h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay : à 12h00

Pérou : à 11h00

Porto Rico : à 12h00

République Dominicaine : à 12h00

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12h00

A Plague Tale: Requiem est en développement pour PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il y aura aussi une version pour Nintendo Switch, mais ce sera une Cloud Edition.