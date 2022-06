Amd Fsr 2.0 Devient Open Source Pour Son Premier Anniversaire

TL;DR : Pour marquer son premier anniversaire, AMD a publié FSR 2.0 pour tous les développeurs souhaitant utiliser la technologie de mise à l’échelle de l’image de l’entreprise. Cela pourrait considérablement augmenter le nombre de jeux qui le prennent en charge, contrairement au concurrent relativement exclusif mais plus répandu de Nvidia, DLSS.

AMD a annoncé cette semaine la sortie open source de FidelityFX Super Resolution 2.0. Les développeurs peuvent désormais le télécharger à partir de GPUOpen et commencer à travailler pour l’intégrer dans les jeux actuels et à venir. AMD prévoit également de publier prochainement les plug-ins Unreal Engine 4 et 5 pour FSR afin d’aider les nombreux développeurs utilisant ces moteurs. De plus, les développeurs Xbox ont également accès à FSR 2.0.

Depuis son lancement en mars (FSR 1.0 est sorti en juin dernier), FSR 2.0 a utilisé la mise à l’échelle temporelle pour améliorer la qualité de l’image tout en conservant la puissance, ce qui rend des fonctionnalités coûteuses telles que le ray tracing et la résolution de sortie 4K accessibles pour davantage de cartes graphiques. Les jeux notables qui le supportent actuellement incluent God of War, Deathloop et Farming Simulator 22. Les jeux à venir comme Forspoken et The Callisto Protocol incluront FSR 2.0 au lancement.

Les tests montrent que le DLSS basé sur l’apprentissage automatique de Nvidia est un peu plus efficace que le FSR, en particulier à des résolutions inférieures, mais il n’est pas open source et ne prend en charge que les deux dernières générations de GeForce RTX. Pendant ce temps, FSR prend en charge les anciens matériels Nvidia en plus des cartes AMD.

Même si DLSS nécessite les cœurs tenseurs propriétaires de Nvidia, certains ont supplié (voire menacé) l’entreprise de rendre la solution open source. Les pirates ont accédé à certaines données sensibles de Nvidia et ont divulgué le code source DLSS en mars dernier.

Intel se prépare également à concurrencer AMD et Nvidia avec son upscaler de machine learning appelé XeSS. Cela devrait améliorer la qualité d’image et les performances dans des jeux comme Death Stranding, Ghostwire: Tokyo et Hitman III chaque fois que les cartes graphiques Arc Alchemist d’Intel seront largement disponibles.