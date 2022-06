Le régime cétogène condamné par les experts

Le régime céto populaire s’est classé parmi les pires à suivre.

Pour la troisième année consécutive, le régime cétogène populaire a été classé depuis Nous nouvelles et rapport comme l’un des pires à suivre. Le classement a été établi à partir de résultats publiés dans des revues médicales et de données gouvernementales, ainsi que de rapports d’un panel d’experts en santé et en nutrition, depuis au moins 2018. Ce processus d’test a placé le régime cétogène au bas de la liste, juste au-dessus de la note. le régime Dunkan, qui ne sont pas recommandés par les experts, mais il y a des gens qui continuent à suivre ces habitudes alimentaires.

Qu’est-ce que le régime céto

La notion de base dans le régime céto (o cétoabréviation de cétogène ou cétogène) est qu’il force le corps à entrer en « cétose », dans laquelle il brûle de préférence les graisses car il n’y a pas de carburant glucidique à utiliser. C’est pourquoi le régime céto restreint drastiquement l’apport en glucides (moins que ceux contenus dans une demi-pomme par jour) tout en augmentant les protéines et les graisses. Des études ont montré que ce type de régime est bénéfique pour les enfants épileptiques et les personnes atteintes de diabète, mais chez une personne par ailleurs en bonne santé, ce régime est régulièrement déconseillé.

Comment est-il possible qu’un régime aussi méprisé soit resté si populaire ? Les experts disent que cela se produit parce que « les gens se concentrent sur les avantages d’une perte de poids rapide, quels que soient les risques possibles à long terme », rapporte le CNN dans un rapport publié à l’occasion de la Journée nationale du céto. Aussi sur le New York Times(comme le risque accru de maladie cardiovasculaire) que le régime céto peut avoir sur le corps.

Les risques du régime Keto

« Manger moins de 20 grammes de glucides par jour, comme le conseille le régime alimentaire, est malsain et non durable« Il a dit au CNN David Katz, directeur fondateur du Centre de recherche sur la prévention de l’Université de Yale. (La quantité moyenne recommandée, en comparaison, se situe entre 225 et 325 grammes de glucides par jour.) La consommation de cette faible teneur en glucides provoque également de nombreux nouveaux signaux céto, une affection appelée «grippe céto», avec des symptômes tels que des douleurs à l’estomac, des étourdissements, moins les sautes d’énergie et d’humeur causées par l’adaptation de votre corps à la cétose, un signe certain que votre corps est très contrarié par ce que vous lui faites.

Le régime céto peut provoquer une hypotension artérielle, des calculs rénaux, de la constipation, des carences nutritionnelles et un risque accru de maladie cardiaque, comme l’ont expliqué les diététiciens du Ingalls Memorial de Chicago. Les régimes stricts comme le céto peuvent également provoquer un isolement social ou des troubles de l’alimentation. Le régime céto n’est pas sans danger pour les personnes souffrant d’affections impliquant le pancréas, le foie, la thyroïde ou la vésicule biliaire. Le régime limite les fruits et légumes frais, les grains entiers et les produits laitiers faibles en gras qui peuvent aider à la perte de poids à long terme et à la santé globale. « Au final ce n’est ni réaliste ni durable – disent les diététiciens -. Faites vos recherches, discutez avec votre médecin et assurez-vous que vous êtes en sécurité« .