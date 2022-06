Final Fantasy 16, comment avez-vous profité du matériel PS5 ?

Cela fait 7 ans que Final Fantasy XV est sorti, mais Square Enix est profondément engagé dans le développement du prochain opus principal. L’une des figures les plus importantes de Final Fantasy XVI est Naoki Yoshida, le réalisateur du quatorzième opus. Bien qu’à cette occasion il agisse en tant que producteur, le créatif a activement participé au développement de cette exclusivité PS5 temporaire. Qu’est-ce que cela signifie d’utiliser du matériel de nouvelle génération ?

Dans une interview avec le blog officiel PlayStation, Yoshida a mentionné les avantages que le matériel offre à l’expérience visuelle et de jeu : « Grâce à la plus grande puissance de traitement, évidemment les graphismes sont beaucoup plus riches qu’avant, mais les temps de chargement ultra-rapides Ils sont ce qui m’impressionne le plus.

Selon le producteur, dans Final Fantasy XVI, il est possible de passer des scènes d’histoire aux batailles en temps réel et sans aucun temps de chargement. Cela permet, poursuit Yoshida, « un flux vertigineux. Pour le réalisateur de Final Fantasy XIV, la technologie PS5 fait du titre « une véritable montagne russe ».

Clive aura des compagnons de combat dans Final Fantasy XVI

Jusqu’à présent, rien n’avait été dit quant à savoir si Clive, le protagoniste de l’aventure, serait accompagné ou non d’autres compagnons. Naoki Yoshida lui-même a confirmé sur IGN qu’il y en aura, bien qu’il ait précisé que ceux-ci seront contrôlés par l’IA du jeu. L’équipe de Square Enix a pour objectif que le joueur se concentre sur le combat contre Clive en temps réel, même s’il sera possible de contrôler les Eikons, les invocations.

Final Fantasy XVI sortira en 2023 sur PS5. Bien que le titre n’aura pas une structure de monde ouvert, ils ont conçu une zone plus vaste que nous pouvons explorer à fond.

Source | PlayStationBlog