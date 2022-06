Pourquoi choisir une alimentation végétale peut nous aider à lutter contre la crise de l’eau

Le changement climatique réduit les réserves d’eau douce et nous risquons une crise mondiale de l’eau. C’est pourquoi une alimentation végétale peut être une aide précieuse.

Parmi les effets les plus significatifs du changement climatique figure la réduction des réserves d’eau douce, un phénomène déjà évident aujourd’hui – comme le montre par exemple l’état du fleuve Pô – capable de déclencher de graves épisodes de sécheresse. À son tour, la sécheresse est à l’origine de famines, d’incendies, de migrations massives, de la propagation de maladies, de la destruction de cultures, de la mort d’animaux et d’autres conséquences néfastes qui rompent l’équilibre des écosystèmes, la biodiversité et la qualité de notre vie. Limiter de manière significative les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre est le seul moyen d’éviter un impact encore plus catastrophique du réchauffement climatique, comme une crise de l’eau de grande ampleur. Bien que les institutions continuent de caler face au gouffre qui approche, également en raison du contexte géopolitique actuel qui rend plus complexe la libération des énergies fossiles, chacun de nous peut encore faire la différence, en adoptant une approche « plus verte » et plus capable pour réduire son empreinte carbone, c’est-à-dire les émissions de carbone qui catalysent le changement climatique. Parmi les choix personnels qui peuvent être faits pour contrer la crise de l’eau, il y a aussi celui d’adopter un régime végétarien ou végétalien, ou en tout cas un modèle alimentaire principalement basé sur des produits d’origine non animale. Voyons pourquoi.

Quelle est l’empreinte eau

Avant de lister les bénéfices environnementaux liés au choix d’une alimentation végétale, il est nécessaire d’indiquer quelle est l’empreinte eau. Pour ce faire, nous empruntons l’explication du Water Footprint Network, une organisation internationale regroupant des entreprises, des associations et des particuliers qui vise à « résoudre les crises mondiales de l’eau en promouvant une utilisation juste et intelligente de l’eau ». Comme le précise le site officiel, il s’agit d’un « réseau mondial et dynamique qui stimule l’innovation et inspire les changements que nous devons tous apporter pour partager équitablement l’eau douce entre tous, pour soutenir des communautés prospères et la diversité de la nature ». Quelle est donc l’empreinte eau ? C’est simplement une mesure de la quantité d’eau nécessaire pour produire un bien ou un service particulier. Le Water Footprint Network explique que tout ce que nous utilisons, portons, mangeons, achetons et vendons nécessite de l’eau pour être fabriqué ; bien sûr il y a des produits beaucoup plus gourmands en eau que d’autres. Parmi eux se trouve le bœuf, comme mis en évidence dans la section « Galerie de produits » du portail. Voyons cela en détail.

Combien d’eau faut-il pour produire la nourriture que nous mangeons

Comme le précise le Water Footprint Network, plus de 15 400 litres d’eau sont nécessaires pour produire un seul kilogramme de bœuf (bœuf), un volume énorme dont la plus grande partie est investie pour produire les aliments nécessaires à l’alimentation du bétail. L’empreinte eau de la viande bovine est en fait une somme de facteurs, allant de l’eau consommée par les animaux à celle utilisée pour le fourrage, en via celle investie dans les processus de traite, d’abattage, de nettoyage des étables, etc. Selon l’étude « A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products » et d’autres enquêtes menées par le professeur Mesfin M. Mekonnen et ses collègues de l’Université de Twente, aux Pays-Bas, entre 1995 et 2005, l’empreinte hydrique mondiale pour la production de viande bovine était d’environ 800 milliards de mètres cubes par an. Une somme disproportionnée. La viande bovine est de loin la plus exigeante en termes de ressources en eau, considérant que l’empreinte eau est égale à 10 400 litres d’eau pour 1 kg de viande ovine ; 6 000 litres pour 1 kg de porc ; 5 500 litres pour 1 kg de viande de chèvre et 4 300 litres pour 1 kg de viande de poulet. Le beurre – un autre aliment d’origine animale – nécessite également beaucoup d’eau, soit 5 553 litres par kg de produit. Les comparaisons avec les aliments végétaux sont « impitoyables ». En effet, il suffit de savoir qu’il faut 822 litres d’eau pour produire 1 kg de pommes ; pour 1 kg de bananes 790 litres ; pour 1 kg de pain 1 608 litres ; pour 1 kg de chou 237 litres; pour 1 kg de concombres ou de courgettes 353 litres ; pour 1 kg de laitue 237 litres; 1 222 litres pour 1 kg de maïs ; pour 1 kg d’oranges 560 litres ; 1 849 litres pour 1 kg de pâtes sèches ; pour 1 kg de pêches 910 litres ; pour 1 kg de tomates 214 litres et ainsi de suite. Vous pouvez consulter la liste complète des produits analysés en cliquant sur le lien suivant. Curieusement, le produit le plus gourmand en eau est le chocolat, avec 17 196 litres par kilogramme de produit.

Eau verte, bleue et grise

Il est intéressant de souligner que la quasi-totalité de l’eau utilisée pour produire un kilogramme de bœuf, soit 94 %, est ce qu’on appelle « l’eau verte », généralement de l’eau de pluie. D’autre part, 4% sont des « eaux bleues », prélevées dans les eaux souterraines ou des bassins de surface, tandis que 2% sont des « eaux grises », c’est-à-dire les eaux liées aux processus d’épuration, de rejets et de maintien de la qualité de l’eau. lui-même. Les principaux détracteurs des données du Water Footprint Network soulignent que le chiffre de plus de 15 400 litres d’eau est souvent affiché sans tenir compte de la part importante d’eau verte, qui n’est en fait pas consommée. Ils ajoutent également que les fermes sont généralement situées dans des endroits où il y a beaucoup d’eau (en regardant le sol sec et brûlé par le soleil où des milliers de vaches au Kansas sont mortes dans une vague de chaleur, cela ne semble pas). Bien que ce point de vue puisse être partagé, un point fondamental de la question est oublié. La crise de l’eau découle du changement climatique qui est catalysé par les émissions de CO2. Et quelles industries sont parmi celles qui ont le plus d’impact en raison de l’émission de gaz à effet de serre ? Exactement, les zootechniques. Dans le rapport « Meat Atlas: Facts and figures about the animals we eat 2021 », il a été constaté que vingt grandes entreprises productrices de viande émettent plus de carbone dans l’atmosphère que les grands pays industrialisés comme la France et l’Allemagne, en plus les cinq plus grandes industries de l’élevage déterminent des émissions comparables à celles de l’une des plus grandes compagnies pétrolières au monde. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime qu’environ 15 % des émissions mondiales sont dues à l’élevage. Pour faire face à ces émissions, la Nouvelle-Zélande a même décidé de taxer les émanations et les flatulences des vaches et des moutons. Rien d’étonnant à ce que, dans un tel contexte, le choix d’une alimentation végétale se traduise par des avantages significatifs pour l’environnement. Selon une étude récente publiée dans PloS Climate, si nous commencions tous à suivre un régime végétalien, cela déclencherait une empreinte carbone de 30 ans. Évidemment, le choix du modèle alimentaire doit toujours être convenu avec votre nutritionniste. Ces études et données indiquent seulement que suivre une alimentation basée principalement sur des produits d’origine végétale serait bon pour la planète. Sans oublier les implications éthiques liées à l’exploitation des animaux impliqués dans la zootechnie et les conséquences de la viande rouge sur notre santé.