EVGA commence à fermer son système de file d’attente virtuelle pour les cartes RTX 3000 à mesure que les niveaux de stock s’améliorent

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans ce qui est encore un autre signe du retour du marché des cartes graphiques à une certaine forme de normalité, EVGA a commencé à réduire son programme de file d’attente GPU virtuelle qui a été introduit en 2020 pour essayer de rendre l’achat d’une carte de la série RTX 3000 un peu plus juste.

Lorsque EVGA a déployé son système de file d’attente virtuelle il y a près de deux ans, seules les cartes RTX 3080 et RTX 3090 avaient été lancées, mais en saisir une nécessitait généralement beaucoup d’argent et encore plus de chance.

Le système d’EVGA nivelle un peu le terrain de jeu en permettant aux utilisateurs de sélectionner une carte Ampère et en appuyant sur le bouton Auto-Notify. Une fois qu’une carte est en stock et que vous êtes le prochain dans la file d’attente virtuelle, un e-mail sécurisé est envoyé avec un lien vous permettant d’acheter l’article, à condition qu’il soit acheté dans les 24 heures.

Mais avec le crash de la cryptomonnaie et la baisse de la rentabilité de l’exploitation minière qui en résulte, les prix des cartes graphiques se rapprochent enfin du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) à mesure que la disponibilité s’améliore. En tant que tel, EVGA commence à fermer son système de file d’attente virtuelle.

Tom’s Hardware rapporte que le système n’est pas tué d’un seul coup. Au lieu de cela, EVGA supprime les commandes de file d’attente pour les modèles individuels, en commençant par les cartes EVGA FTW3. La publication a reçu un message d’EVGA confirmant que la GeForce RTX 3080 FTW3 Gaming ne ferait plus partie de la file d’attente virtuelle à partir du 23 juin maintenant que l’entreprise dispose d’un stock suffisant.

Nous pouvons nous attendre à voir le reste des cartes de la série RTX 3000 supprimées du système de file d’attente virtuelle à mesure que l’inventaire supplémentaire devient disponible, les modèles les plus chers étant susceptibles de passer en premier. Mais malgré l’amélioration de la disponibilité, il semble que tous les articles sur le site d’EVGA restent au-dessus du PDSF. Néanmoins, la fermeture lente du système de file d’attente est un autre signe positif pour ceux qui cherchent à acheter une nouvelle carte graphique.