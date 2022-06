Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Direct : comment et où regarder l’événement, à quelle heure il commence et sa durée

New Nintendo Direct en vue, cette fois sur un titre précis. Au total, 20 minutes d’informations sur Xenoblade Chronicles 3, le nouvel opus tant attendu du JRPG de Monolith Soft pour Nintendo Switch. Le jeu, qui sortira le 29 juillet, offrira de nouveaux détails lors de l’événement en direct d’aujourd’hui 22 juin, qui aura lieu à 16h00 (CEST). Dans les lignes suivantes, nous vous expliquons comment et où le regarder en streaming, tandis que nous vous fournissons les horaires ventilés par pays.

Où regarder Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Direct

Comme tous les événements Nintendo, les joueurs pourront profiter de la diffusion en direct via la chaîne YouTube officielle japonaise. Du lecteur du compte espagnol, que nous vous laissons sous ces lignes, vous aurez la possibilité de le suivre avec des sous-titres en espagnol. De plus, chez Netcost, nous publierons les informations les plus importantes qui seront diffusées lors de la diffusion.

A quelle heure est le Nintendo Direct dédié à Xenoblade Chronicles 3 ?