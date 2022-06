Pourquoi les moustiques sont si dangereux et lesquels le sont le plus

Ils peuvent être des vecteurs de virus et de protozoaires qui causent des maladies dangereuses, comme le chikungunya, la dengue, le zika et la fièvre jaune.

Aedes albopictus, le moustique tigre asiatique / Getty

Avec l’arrivée des fortes chaleurs, les moustiques sont un problème non seulement parce qu’ils sont gênants mais parce qu’ils sont vecteurs de maladies dangereuses, telles que le chikungunya, la dengue, le Zika et la fièvre jaune. Plusieurs équipes de recherche travaillent pour trouver une solution aux moustiques qui, sans surprise, sont l’animal qui cause le plus de victimes chaque année, environ 830 000 décès attribuables à ces insectes, contre les «seulement» six décès de requins insidieux.

Quels sont les moustiques les plus dangereux

Environ 65 espèces de moustiques sont connues en Italie et, en Europe, nous sommes le pays avec les espèces de moustiques les plus connues, un record inquiétant, surtout pour l’impact que les moustiques ont sur la santé publique. Au fil des ans, il y a eu plusieurs épidémies de certaines maladies dont les moustiques sont des vecteurs, comme la fièvre du Nil occidental et la dengue.

Les moustiques les plus dangereux, qui peuvent également être présents en Italie, sont les Culex Pipiensmoustiques Anophèlemoustiques Aedes (auquel il appartient A. albopictus, le moustique tigre asiatique) e Aedes aegypti. Ces moustiques peuvent être porteurs d’agents pathogènes (virus, protozoaires, etc.) dangereux pour l’homme, dont le virus de la fièvre jaune, véhiculé par le moustique tigre, la dengue, véhiculée par Aedes aegypti et le moustique tigre, le virus Zika, véhiculé par le moustique tigre, et d’autres formes virales de différents types d’encéphalites, véhiculées par le moustique Culex, en plus du paludisme (Anopheles) et du virus Chikungunya, véhiculés par le moustique tigre.

Méthodes de contrôle génétique des moustiques

Pour réduire le problème des moustiques porteurs de maladies dangereuses, le chikungunya, la dengue, le zika et la fièvre jaune, certains chercheurs tentent de libérer des moustiques artificiels dans l’environnement, afin de tester une méthode pour supprimer ces insectes dans le monde réel. En d’autres termes, pour supprimer la population sauvage, une équipe de recherche a obtenu des moustiques mâles porteurs d’un gène mortel pour la progéniture femelle, éliminant ainsi la population sauvage de moustiques (Aedes aegypti) potentiellement porteur du virus. Une fois relâchés dans l’environnement, ces insectes devraient s’accoupler avec des femelles sauvages et transférer les gènes létaux à la progéniture femelle. À mesure que le nombre de femelles diminue, la population de moustiques devrait diminuer.

Une autre technique de contrôle des populations nuisibles est celle de l’insecte stérile, qui repose sur le lâcher de mâles rendus stériles par irradiation. De tels insectes peuvent entrer en compétition avec leurs homologues sauvages pour s’accoupler, ce qui pourrait nuire à la reproduction de l’espèce. Cette technique a été utilisée contre le moustique tigre à Zanzibar, en Libye et en Amérique centrale du Nord (Californie, Floride, Mexique et Chili) et aussi en Italie, sur l’île de Procida, un projet de recherche et de lutte contre le moustique tigre est en cours. , dans le but de supprimer la population de ravageurs de Aedes albopictus. À ce jour, ce moustique n’a encore été éradiqué dans aucune zone envahie, et Procida, en raison des particularités de l’île (petite taille et forte densité de population), pourrait devenir le premier endroit au monde « libéré » des moustiques tigres.

Un spécimen d’Aedes albopictus / Wikipédia

Importé d’Asie dans le monde occidental, probablement avec le commerce des pneumatiques, le moustique tigre Aedes albopictus il s’est propagé abondamment aux États-Unis et aussi en Europe, devenant une cause sérieuse de préoccupation pour la santé et l’environnement. L’aspect caractéristique de cette espèce la rend bien reconnaissable, grâce au corps noir avec des bandes transversales blanches sur les pattes et l’abdomen. Il se distingue des autres espèces par ses habitudes diurnes et son cycle de vie. Le moustique tigre pond ses œufs dans différents types de récipients, dans des zones mal éclairées, capables de survivre à des hivers froids voire rigoureux. Le cycle reprend lorsque la température avoisine les 10°C et que ces pièces sont remplies d’eau. Lorsque les œufs éclosent, les larves prennent naissance puis les moustiques adultes qui colonisent les zones environnantes.