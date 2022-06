Le moniteur haute résolution ViewFinity S8 de Samsung s’adresse aux créatifs et aux créateurs de contenu

En bref : Samsung a ajouté un nouveau niveau à sa gamme ViewFinity de moniteurs haute résolution pour les professionnels de la création et les créateurs de contenu. Les moniteurs Samsung ViewFinity S8 sont proposés dans les variantes 27 pouces et 32 ​​pouces. Ils sont dotés de panneaux mats IPS avec une résolution de 3 840 x 2 160 (UHD) et couvrent 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Le plus grand modèle prend également en charge HDR600 avec ses 600 nits de luminosité maximale, tandis que le plus petit 27 pouces est capable de HDR400 et 400 nits de luminosité.

Le temps de réponse GtG est évalué à 5 ms, et les deux offrent des fonctionnalités pratiques telles que l’image dans l’image et l’image par image. Les acheteurs recevront également un support réglable en hauteur avec des réglages d’inclinaison, de pivotement et de pivotement. Ils peuvent également être fixés au mur Vesa si vous souhaitez économiser de l’espace sur votre bureau.

Le moniteur, lauréat du prix de l’innovation CES 2022 dans la catégorie Périphériques et accessoires informatiques, comprend une variété de ports, notamment un DisplayPort, une connexion HDMI, un port USB-C, un port Ethernet, une prise casque et un concentrateur USB 3.0.

Samsung a déclaré que le S8 est le premier moniteur sans éblouissement certifié UL au monde. Il est également validé Pantone et validé Pantone SkinTone.

Le nouveau ViewFinity F8 de Samsung devrait être lancé dans le monde entier d’ici la fin de ce mois. Pas encore de mot sur les prix bien que selon Digital Photography Review, le plus petit écran coûtera 720 000 won (557 $) et le plus grand ira pour 820 000 won (634 $).