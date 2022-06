De plus en plus de GPU AMD se vendent sous PDSF en Europe en tant que réservoirs miniers

Quelque chose à espérer : l’exploitation minière de GPU devient moins rentable chaque mois qui passe, et avec un peu de chance, la transition d’Ethereum vers un consensus de preuve de participation rendra l’activité inutile pour les chercheurs de profit. Les stocks de détail s’améliorent également et les cartes graphiques de nouvelle génération devraient être lancées dans les mois à venir, de sorte que les prix du matériel de la génération actuelle sont sous pression pour chuter à des niveaux plus sains.

Au cours des 18 derniers mois, les mineurs d’Ethereum ont dépensé 15 milliards de dollars pour récupérer des cartes graphiques de Nvidia et AMD, laissant les joueurs à la merci des revendeurs et des vendeurs d’occasion pour presque tous les modèles des deux dernières générations de matériel graphique.

Ajoutez à cela une tempête de problèmes logistiques, des fermetures d’usines et des pénuries de composants et de matériaux, et vous obtenez des GPU qui approchent seulement maintenant les prix de détail qu’ils auraient dû avoir au lancement.

Selon un rapport de 3DCenter, les prix dans certaines parties de l’Europe touchent enfin les niveaux de PDSF. Dans le cas des cartes AMD, les prix de modèles tels que les Radeon RX 6900 XT, RX 6700 XT et RX 6600 XT, ainsi que des modèles actualisés tels que les 6750 XT et 6650 XT, se situent désormais entre 7 et 16 % en dessous du PDSF.

Les GPU de la série Nvidia GeForce RTX 3000 ont toujours un prix moyen de 2% supérieur aux niveaux suggérés par le fabricant. Les modèles haut de gamme comme les RTX 3090, RTX 3090 Ti et RTX 3080 Ti se vendent désormais avec une remise modeste allant de 8 à 16 %. Cependant, les modèles bas de gamme et milieu de gamme se situent toujours au-dessus du PDSF, y compris le RTX 3070 (non-Ti), qui a maintenant près de deux ans.

Avec les prix d’Ethereum maintenant en chute libre, certains pensent que nous pourrions bientôt voir des mineurs vendre des GPU à la pelle sur le marché de l’occasion. Avec un peu de TLC, la plupart de ces cartes pourront fonctionner à l’intérieur des PC de jeu, mais elles comportent un risque d’échec en raison de composants passifs qui ont été sollicités 24h/24 et 7j/7 à des fins d’exploitation minière.

Quoi qu’il en soit, les prix des anciennes et des nouvelles cartes graphiques devraient encore baisser dans les mois à venir. Il existe des variations entre les régions et même entre les détaillants/vendeurs d’une même région, mais la tendance est visible dans le monde entier.

Notre mise à jour des prix et de la disponibilité des GPU pour juin 2022 arrivera plus tard cette semaine, alors assurez-vous de vérifier cela pour un aperçu plus détaillé de l’état actuel du marché des cartes graphiques.