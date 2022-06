Une vague de chaleur extrême a tué des milliers de vaches au Kansas : des images dramatiques

On estime que jusqu’à 10 000 vaches ont été tuées au Kansas ces derniers jours en raison d’une vague de chaleur extrême qui a frappé les États-Unis.

Crédit Rawalerts / Twitter

Des milliers de vaches sont mortes au Kansas (États-Unis) en raison d’une vague de chaleur extrême qui a balayé la région. Matthew Lara, le porte-parole du département d’État américain de la Santé et de l’Environnement, tel que rapporté par Reuters, a déclaré qu’il était au courant de la mort d’au moins 2 000 bovins « en raison des températures élevées et de l’humidité » jusqu’au mardi 14 juin. Les pires estimations font état de plus de dix mille vaches tuées par cette vague de chaleur, qui frappe particulièrement durement l’ouest du Kansas. La vidéo prise depuis un véhicule en transit dans une ferme touchée par le phénomène a été partagée sur Twitter : les images montrent une très longue et glaçante file d’animaux morts, dont les carcasses gisent sur un sol sec et brûlé par le soleil.

Comme l’a précisé kscbsnews, la plupart des animaux morts au Kansas auraient perdu la vie dans la région d’Ulysse, la municipalité et le siège du comté de Grant. Le cauchemar commencerait le 11 juin dernier, lorsque les températures auraient atteint 38°C. Dès le 13 juin, le mercure a atteint 40°C et l’humidité est passée de 18 à 35 %. Comme l’explique le Dr AJ Tarpoff, un vétérinaire qui travaille avec l’Université d’État du Kansas, il y a eu une « tempête parfaite » qui a condamné le bétail à mort, en raison des températures nocturnes trop élevées qui empêchaient les vaches de se débarrasser de la chaleur.accumulé la veille. « Le stress thermique ne se produit pas d’un coup. Les bovins accumulent de la chaleur pendant la journée et pendant la nuit, il leur faut quatre à six heures pour dissiper cette chaleur. Tant que nous avons un effet de refroidissement la nuit, le bétail peut supporter la chaleur. Le point où nous rencontrons des problèmes est celui où nous avons deux à quatre jours consécutifs de refroidissement nocturne minimal et nous commençons la journée avec la charge thermique que nous avons accumulée la veille toujours là », a déclaré l’expert.

Mais ce qui a probablement contribué à ce massacre, c’est aussi le fait que la canicule est survenue trop tôt, autre « classique » des conséquences du changement climatique, qui impliquent des phénomènes de plus en plus extrêmes, fréquents et anticipés. À la mi-juin, explique le Dr Tarpoff, bon nombre de ces animaux n’ont pas encore complètement perdu leur lourde fourrure d’hiver, ce qui représente évidemment un danger supplémentaire en cas de chaleur extrême. Ajoutez à cela le fait que les vaches américaines sont dans la plupart des cas noires, ce qui signifie qu’elles ont encore plus de mal à dissiper la chaleur accumulée. Les animaux morts vus dans la vidéo sont également très gras ; c’est aussi un facteur qui peut avoir contribué à la perte de tout le troupeau.

Les éleveurs avaient déjà été durement touchés par la sécheresse et la flambée des prix des aliments pour animaux en raison de problèmes connus liés au conflit en Ukraine ; mais les conséquences du réchauffement climatique, dont l’élevage est un catalyseur majeur en raison des énormes émissions de gaz à effet de serre, peuvent littéralement les mettre à genoux. Curieusement, certains éleveurs et agriculteurs d’autres États américains – comme le Texas et l’Arizona – ne croient pas que le bétail du Kansas soit mort à cause de la canicule et demandent des enquêtes rigoureuses. Sur les réseaux sociaux, on prétend qu’ailleurs – comme au Texas – des températures plus élevées sont atteintes mais qu’il n’y a pas de décès massifs de vaches. L’an dernier, une vague de chaleur extrême entre le Canada et les États-Unis avait cuit plus d’un milliard d’animaux marins vivants.