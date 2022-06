Direct Xenoblade Chronicles 3 : date, heure et comment regarder en ligne

Court et pied. Nintendo a confirmé un Xenoblade Chronicles 3 Direct pour le 22 juin 2022 « qui comprend environ 20 minutes d’informations sur ce jeu d’aventure de rôle bientôt disponible sur Nintendo Switch ». La société n’offre pas plus de détails et de clarifications, mais ce n’est pas nécessaire non plus. Le lancement du jeu approche à grands pas (il sort le 29 juillet) et nous connaissons tous la saga et la garantie de qualité qui accompagne le sceau Monolith Soft.

Comment regarder Xenoblade Chronicles 3 Direct sur Nintendo Switch ce 22 juin

Le Xenoblade Chronicles 3 Direct peut être suivi à travers Site Web de Nintendo Direct et le Chaîne Youtube de Nintendo France. À la fin de l’événement, dans Netcost, vous pouvez trouver un résumé de tout ce qui y est présenté et disséqué en détail.

À quelle heure est le Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Direct le 22 juin ?

L’événement aura lieu à 16h00 en France et comme nous l’avons dit, il durera 20 minutes. Voici leur programme pour le reste du monde :