Pourquoi les centrales nucléaires coûtent si cher

Le coût d’une centrale nucléaire peut dépasser 26 milliards d’euros, comme estimé pour une nouvelle centrale au Royaume-Uni. Voici les raisons d’une dépense aussi exorbitante.

Dans le contexte économique et climatique actuel, beaucoup considèrent le nucléaire comme la meilleure solution (sinon l’indispensable) pour faire face aux problèmes que nous connaissons. Bien que plusieurs études aient montré qu’il est possible de répondre aux besoins énergétiques de pays entiers en s’appuyant totalement sur les énergies renouvelables, telles que l’éolien, le solaire, la géothermie, l’énergie de la mer, etc., les coûts de l’abandon complet des combustibles fossiles sont énormes , notamment en ce qui concerne la perturbation d’infrastructures entières. Pour cette raison, la transition ne peut pas être immédiate, compte tenu également de la nécessité d’interventions qui peuvent prendre de nombreuses années. Et sans oublier les craintes pour les nombreux travailleurs liés aux industries énergétiques traditionnelles. Mais les conséquences les plus catastrophiques du changement climatique se profilent et les coûts du gaz naturel, des carburants et des produits connexes explosent, catalysés (également) par la situation géopolitique actuelle et complexe. Pour cette raison, le débat sur une éventuelle réouverture à l’énergie nucléaire s’est également relancé en Italie. Au-delà des doutes sur les risques potentiels d’accidents, l’un des problèmes qu’il ne faut pas sous-estimer réside dans le coût exorbitant des centrales traditionnelles « à eau légère », qui a considérablement augmenté au cours des dernières décennies et dont les coûts doublent voire triplent lors de la construction. , qui peut prendre de 5 à plus de 10 ans.

Il suffit de penser à ce qui s’est passé aux États-Unis, avec l’annulation de plusieurs projets précisément à cause de l’augmentation disproportionnée des coûts. Comme le précise le portail spécialisé Construction Physics, plusieurs projets de centrales nucléaires (devant être construites à Washington) ont été fermés dans les années 1980 alors que les coûts passaient d’environ 4,1 milliards de dollars à plus de 24 milliards de dollars (résultant en défaut). En Géorgie, deux centrales nucléaires d’un coût initial de 14 milliards de dollars ont bondi à 28,5 milliards de dollars et les entreprises impliquées cherchent un éventuel accord, tandis que deux centrales en Caroline du Sud ont été annulées après le prix initial de 9 milliards de dollars. a grimpé à 25 milliards de dollars. Un coût total de 26,20 milliards d’euros est prévu pour la centrale nucléaire traditionnelle de 3 300 MW « Sizewell C » qui sera construite dans le Suffolk, au Royaume-Uni. Mais pourquoi les centrales nucléaires coûtent-elles si cher ?

Comme l’explique Construction Physics, plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d’abord, il faut considérer les coûts dits « overnight », c’est-à-dire ceux de la construction pure et simple de la centrale sans intérêts et assimilés, comme si l’infrastructure était construite en une seule nuit, qui ont pratiquement décuplé. Si dans les années 60 du siècle dernier ils étaient d’environ 1000 dollars par KWe (ou mille Watts de capacité électrique), il a facilement atteint 8000-9000 dollars/KWe. Un nouveau réacteur en construction en France est estimé jusqu’à 12 000 $/KWe. Environ un tiers des coûts globaux de construction d’une centrale électrique proviennent de coûts indirects, tels que « les services d’ingénierie, la gestion de la construction et les frais généraux administratifs », explique Construction Physics. Les coûts directs, tels que les structures du réacteur, de la turbine et de la centrale ont un coût comparable, tandis qu’une autre fraction de dépenses similaires provient de systèmes de centrale supplémentaires. Le projet d’ingénierie pour la construction de la centrale a à lui seul un coût qui se rapproche de celui du réacteur.

Crédit : Physique de la construction

La construction et l’entretien d’une centrale électrique nécessitent également beaucoup de main-d’œuvre hautement spécialisée, qui doit travailler pendant de très longues années. À la fin des années 1970 et à la fin des années 1980, les coûts de main-d’œuvre ont joué un rôle extrêmement important dans l’augmentation du coût de construction d’une centrale électrique aux États-Unis. On estime que les coûts de main-d’œuvre ont augmenté de 18,7 % par an au cours de cette période, tandis que les matériaux de construction ont augmenté de 7,7 % par an. Parmi les plus coûteux figurent les professionnels tels que les ingénieurs, les superviseurs et les inspecteurs du contrôle de la qualité. Selon l’étude « Les sources de dépassement des coûts dans la construction de centrales nucléaires appellent à une nouvelle approche de la conception technique » publiée dans Joule, au cours de cette décennie, 72 % de l’augmentation des coûts était due précisément à l’augmentation des dépenses indirectes. Qu’il suffise de dire que plus de 5 000 travailleurs peuvent être nécessaires pour construire une usine. Même les nouvelles licences liées à une réglementation plus stricte, qui ont influencé la refonte de certaines parties des usines, ont eu un impact extrêmement important sur l’augmentation des coûts.

Étant si cher à la base, une grande partie des dépenses provient des intérêts sur le financement, qui peuvent atteindre jusqu’à 20 % du coût total de l’usine. Comme les projets mettent beaucoup de temps à se finaliser, les coûts de financement peuvent atteindre jusqu’à 50 % du total en cas de retards, comme dans le cas des centrales électriques géorgiennes. Il convient également de garder à l’esprit qu’une part importante du coût de l’électricité produite par une centrale nucléaire (60 à 80 %) provient des coûts d’investissement, c’est-à-dire des coûts de construction de la centrale elle-même. Ce n’est pas le cas, par exemple, d’une centrale au gaz naturel, où 70 % du coût de l’électricité produite provient de la fluctuation des prix du gaz. Le fait que l’électricité d’une centrale nucléaire soit payée un certain montant influence également les dépenses, que l’énergie soit produite ou non. Son stockage a un coût et il doit donc y avoir un équilibre entre l’offre et la demande, mais s’il est possible de « fermer » facilement une centrale, il n’en va pas de même pour les centrales nucléaires. N’oubliez pas également la nécessité de stocker les déchets nucléaires.

Presque tous ces arguments sont applicables aux centrales nucléaires traditionnelles, mais heureusement, des centrales de nouvelle génération beaucoup moins chères sont en développement. Les microréacteurs de dernière génération appelés « Small Modular Reactors » (SMR) ont un coût final estimé à environ 2 milliards d’euros, contre plus de 26 que le Royaume-Uni devra débourser pour sa nouvelle centrale (hypothétique). Bill Gates avec sa société TerraPower envisage également de nouvelles centrales nucléaires équipées de réacteurs « Natrium », dont le coût futur estimé est estimé à environ 1 milliard de dollars. Un prototype en construction dans le Wyoming coûtera 4 milliards de dollars, mais le coût devrait être réduit de 75 % pour le projet final.