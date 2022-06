Ce clavier biodégradable de 150 $ a un processeur Intel à l’intérieur

En un mot : une société londonienne appelée Pentaform prévoit de commencer à vendre un clavier biodégradable pouvant exécuter Windows 10 pour seulement 150 $ plus tard ce mois-ci. Il a créé le système, baptisé AbacusBasic, pour aider à connecter à Internet les personnes qui, autrement, ne pourraient pas s’offrir un ordinateur.

Selon Pentaform, l’Abacus est l’ordinateur le plus abordable au monde. Il s’agit d’un clavier de bureau ordinaire avec un trackpad collé sur le côté et un système quadricœur caché en dessous. Il n’a pas d’écran, mais il a un port HDMI.

Une partie de ce qui le rend spécial est son respect de l’environnement. Le co-fondateur de Pentaform, Joon Sang Lee, a déclaré que l’Abacus « considère la planète comme l’un de ses principaux bénéficiaires ». Son enveloppe extérieure est fabriquée à partir d’un polymère biodégradable et ses composants intérieurs sont conçus pour être réparables et recyclables.

Pentaform indique que l’Abacus ne consomme que 31 kWh par an, à peu près la même chose qu’une ampoule. C’est logique, étant donné que le quad-core de 2016 qu’il utilise, l’Intel Atom x5-Z8350, a un SDP (puissance de conception de scénario) de seulement 2 W.

Malgré sa faible consommation, l’Atom gère une horloge de base de 1,44 GHz et une horloge boost de 1,84 GHz. Cela semble lent, mais j’ai déjà utilisé ce processeur et, comme le prétend Pentaform, il convient aux tâches simples comme la navigation sur le Web.

Pentaform l’associe à des configurations de mémoire de 2 Go, 4 Go et 8 Go de LPDDR3 double canal cadencé à 1 866 MHz, ce qui est le plus rapide qu’il puisse prendre en charge. Si la mémoire était DDR4, 4 Go suffiraient probablement, mais comme c’est si lent, opter pour 8 Go vaut probablement la peine.

Cependant, si c’était moi, j’installerais immédiatement une distribution Linux légère, et le matériel n’aurait alors plus autant d’importance. Les mots ne peuvent exprimer la différence que Linux peut faire pour la vivacité d’un PC sous-alimenté et l’Abacus n’a jamais été destiné aux applications spécifiques à Windows, comme les jeux, de toute façon.

Linux ferait également l’affaire pour les cas d’utilisation annoncés d’Abacus, comme « apprendre à coder et bricoler ». En outre, « naviguer sur le Web, créer et éditer des documents, regarder des vidéos et plus encore ».

Si vous êtes intéressé à expérimenter l’Abacus lors de sa sortie dans un avenir proche, vous n’aurez qu’à débourser 120 £ / 150 $, ou moins si vous obtenez la réduction d’accès anticipé. Mais comme pour toutes les nouvelles entreprises, vous devez attendre que d’autres personnes reçoivent leurs commandes avant de remettre votre argent.