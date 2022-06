7 choses à éviter lors du choix d’achat composants PC pas chers

Construire votre propre PC de jeu est à nouveau une option, même si votre budget est réduit, après plus d’un an de prix gonflés des cartes graphiques. Si vous lisez nos revues de processeurs, qui comparent les processeurs actuels utilisant des cartes mères, de la mémoire et des blocs d’alimentation de haute qualité, vous pouvez conclure que seule la carte graphique compte lorsque vous jouez à des résolutions appropriées, et que le PC de jeu le plus économique est celui qui comprend les options modernes les moins chères dans toutes les autres catégories.

Cela ne pourrait pas être beaucoup plus éloigné de la vérité. Alors que la carte graphique est le composant le plus important pour les performances de jeu, lésiner sur des pièces comme la carte mère, le stockage, le bloc d’alimentation et même le boîtier peut conduire à une expérience incohérente et désagréable. Dans cet article, nous couvrirons 7 types de pièces que vous devriez éviter lors de la construction ou de l’achat d’un PC à petit budget.

Processeurs double cœur

Avec les architectures actuelles prenant en charge jusqu’à 24 ou 32 threads, les processeurs qui n’en proposent que 2 ou 4 sont loin derrière même les offres grand public avec 8 ou 12 threads. Les jeux modernes ne sont pas conçus en pensant à eux, et nous ne prenons même pas la peine de les inclure dans les comparaisons de performances de nos critiques.

De nombreux nouveaux jeux ne fonctionneront pas sur le Celeron G6900 d’Intel, et des pièces comme l’AMD Athlon 3000G et l’Intel Pentium G7400 offriront également des performances très incohérentes, avec 1% de FPS bas représentant environ la moitié du FPS moyen, indiquant des bégaiements qui durent un grand portion de seconde.

Actuellement, le moyen le moins cher d’obtenir des performances constantes dans les jeux modernes est le Core i3-10100F ou i3-10105F à 8 threads. Si vous ne pouvez pas aller aussi haut que cela, vous devriez reconsidérer votre budget, en optant peut-être pour une carte graphique d’occasion, ou le Ryzen 5 5600G qui est intégré avec une unité graphique puissante au lieu d’une carte séparée. D’un autre côté, si vous pouvez dépenser un peu plus, le nouveau Core i3-12100F (et une carte mère correspondante) sera un investissement rentable.

RAM monocanal

À l’ère de la DDR4/DDR5, la vitesse de la mémoire compte. Lorsque vous utilisez une seule clé de mémoire avec un processeur doté d’un contrôleur de mémoire à double canal, vous réduisez de moitié la vitesse de la mémoire. Ce n’est peut-être pas toujours le goulot d’étranglement de votre système, mais parfois ce le sera, surtout si vous comptez sur les graphiques intégrés du processeur au lieu d’une carte graphique avec sa propre VRAM.

Avec des clés USB à partir de 4 Go, notre conseil exclut également d’obtenir moins de 8 Go de RAM, ce qui est le strict minimum pour les jeux plus anciens ou la navigation Web à plusieurs onglets. Même pour ces tâches, et en particulier pour les jeux plus récents, nous recommandons fortement au moins un kit de 2 x 8 Go. Les clés USB simples ne sont pas beaucoup moins chères que les kits à double clé avec la même capacité totale, et la seule raison d’en obtenir une est si vous en avez déjà une identique.

Stockage lent

Les disques durs offrent toujours plusieurs fois plus d’espace de stockage par dollar que les SSD, mais si vous tenez compte de la vitesse, les SSD modernes offrent en fait une bonne valeur ces jours-ci. Pourtant, vous pouvez décider que vous ne vous souciez pas du tout des temps de chargement et que vous souhaitez simplement stocker tous vos jeux et données pour le moins cher possible. Un disque dur vous servira-t-il bien dans ce cas ? On ne compterait pas dessus.

Avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S utilisant un SSD par défaut, les développeurs de jeux peuvent ne plus envisager la possibilité qu’un disque dur héberge les fichiers du jeu et développer des jeux qui nécessitent le chargement simultané de nombreux petits fichiers, une tâche qui les disques qui tournent sont naturellement mauvais pendant le jeu.

Si vous choisissez un disque dur pour sa capacité, vous devriez au moins ajouter un SSD bon marché comme le Kingston A400 (240 Go) qui vous coûtera à peine 28 $. Ce SSD n’a pas sa propre DRAM, donc les temps de chargement du jeu peuvent augmenter de quelques secondes à mesure que vous le remplissez, et dans les transferts de fichiers volumineux, il peut ne pas être meilleur qu’un disque dur, mais pendant le jeu, il fonctionnera comme prévu.

Si vous pouvez vous débrouiller avec 500 Go, le Crucial MX500 est une excellente option avec des performances admirablement constantes (57 $). Si vous pouvez étirer un peu votre budget, le Samsung 970 Evo Plus de 1 To offre actuellement le meilleur rapport qualité-prix.

Cartes mères avec peu d’emplacements

Si la carte mère Micro-ATX compacte et abordable que vous avez choisie semble disposer d’une quantité importante d’espace libre, c’est généralement parce qu’il lui manque des fonctionnalités utiles.

Si votre carte ne dispose que de deux emplacements RAM et que vous avez (à juste titre) acheté un kit double stick, vous ne pourrez pas ajouter une autre paire de sticks à l’avenir. Si la carte n’a pas de dissipateur thermique sur le VRM (modules de régulation de tension) près du socket du processeur, ses performances thermiques sont probablement médiocres et limiteront considérablement les options de mise à niveau de votre processeur.

Deux autres fonctionnalités souvent absentes des cartes bon marché sont PCIe 4.0 et un deuxième (ou n’importe quel) emplacement M.2, donc si vous ajoutez un autre lecteur à l’avenir, il devra être un SATA, et le transfert de fichiers entre les lecteurs sera plusieurs fois plus lent qu’il ne le serait entre deux disques PCIe.

Si vous choisissez un processeur économe en énergie et que vous voulez la carte mère la moins chère avec des options de mise à niveau décentes, vous devriez regarder la série Gigabyte DS3H AC : B450M pour les offres AMD Ryzen 5, B560M pour Intel Core i3-10100/10105 et B660M pour le Core i3-12100F, à moins que le Pro B660-A plus performant de MSI ne soit proche du prix.

Cas peu conviviaux

Lorsque vous essayez de maximiser les « performances par euro », le cas a tendance à être une réflexion après coup, même si certains grands cas ne coûtent que quelques dizaines de dollars de plus que les moins chers.

Un problème clé dans pratiquement tous les boîtiers bon marché est la qualité des matériaux : le métal est mince et vibre de manière audible au rythme des ventilateurs ou des disques durs du système, les vitres latérales sont en acrylique plutôt qu’en verre trempé, et les filtres à poussière, si ils existent même, peuvent même ne pas avoir de cadre en plastique pour les empêcher de se plier.

Remplacer un boitier PC qui s’est plié ou cassé est non seulement beaucoup de travail, mais aussi pas moins cher à long terme que d’acheter un boitier plus durable en premier lieu.

Un autre problème avec les modèles les moins chers est que certains d’entre eux ont environ une décennie. Malgré l’inclusion de qualités positives rares dans les boîtiers d’aujourd’hui, telles que les baies de 5,25″ (qui sont plus utiles que vous ne le pensez), elles vous feront vous demander pourquoi les gens disent qu’il est si facile de construire un PC.

En l’absence d’espace dédié au routage des câbles, les câbles vous feront gaspiller une ou plusieurs de vos baies de lecteur, bloqueront le ventilateur avant du système ou vous gêneront simplement chaque fois que vous ouvrirez le boîtier pour nettoyer ou remplacer des pièces. Le plateau de la carte mère peut être complètement solide, alors bonne chance pour remplacer un refroidisseur de processeur par une plaque arrière sans tout démonter. Les couvercles des connecteurs d’extension doivent souvent être cassés plutôt que dévissés si vous souhaitez installer une carte interne.

De plus, un bloc d’alimentation monté sur le dessus juste au-dessus du processeur est une relique de l’époque où les processeurs n’avaient même pas besoin de refroidissement actif. Dans de tels cas, le bloc d’alimentation entrera en compétition pour l’air avec le ventilateur arrière du système ou aspirera simplement tout l’air qui a été chauffé par le processeur. Certains boîtiers bon marché n’ont même pas d’USB 3.0 à l’avant !

Si vous ne pouvez pas dépenser plus de 50 $ pour un boitier, le Cooler Master N200 est actuellement une bonne option. Si vous pouvez dépenser un peu plus, le NZXT H510 Flow vaudra la mise à niveau.

Blocs d’alimentation avec de nombreux « Watts par euro »

Imaginez ce scénario : vous avez commandé des pièces qui devraient consommer environ 300 W et vous recherchez le bloc d’alimentation le moins cher qui fera le travail. Vous voyez un bloc d’alimentation de 480 W pour 17 $ et le commandez immédiatement, pensant que c’est une bonne affaire. Lorsque vos pièces arrivent, vous vous demandez où se trouve le connecteur de la carte graphique du bloc d’alimentation.

Il s’avère qu’il n’en a pas, et pour cause : en « moyenne », l’alimentation ne peut produire que 330W, dont seulement 130W via le rail +12V, qui se connecte aux composants les plus puissants du système. Sans indice d’efficacité de 80+, qui sait combien de watts il faut tirer du mur juste pour produire ces mauvais chiffres. Les câbles ne sont pas tressés, encore moins détachables, et le ventilateur est petit.

Au moment de la rédaction, le 430W Thermaltake Smart est l’un des blocs d’alimentation les moins chers qui font ce qu’ils sont censés faire. Si vous voulez un composant plus efficace (et plus silencieux) avec des câbles modulaires, consultez le 500 BQ d’EVGA.

La mauvaise carte graphique

Si vous allez dépenser des centaines de dollars pour une carte graphique, vous voudrez peut-être le faire correctement. Dans un marché sensible, les cartes graphiques les moins chères conviendraient bien aux systèmes les moins chers, mais le marché des cartes graphiques a été tout sauf sensible au cours des deux dernières années.

Actuellement, les deux GPU modernes les moins chers, à savoir les Radeon RX 6400 et RX 6500 XT d’AMD, n’utilisent que quatre voies PCIe au lieu de huit ou 16, ce qui nuit sensiblement aux performances lorsqu’ils sont utilisés dans un système avec des composants PCIe 3.0 abordables tels que le Core i3-10105F d’Intel. ou les cartes mères B450 d’AMD. Si vous avez l’argent pour un Core i3-12100F et une carte mère B660, autant acheter une Radeon RX 6600 à la place.

Lorsque vous trouvez une carte avec un GPU adapté à votre système, vous devriez remarquer le nombre de ventilateurs qu’elle utilise. Les cartes à ventilateur unique sont souvent l’option la moins chère pour un GPU particulier, et la seule option pour les boîtiers extrêmement petits, mais ce ventilateur unique devra tourner beaucoup plus rapidement que deux de son genre pour garder le même GPU au frais. Pour très peu d’argent, vous pourrez peut-être obtenir un système de jeu beaucoup plus silencieux.