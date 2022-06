Garçon de 2 ans présentant des poils pubiens et d’autres signes de puberté à cause du gel de testostérone de son père

L’exposition au gel de testostérone du père a déclenché une puberté très précoce chez un garçon de 2 ans : entre gros signes génitaux et muscles.

Un garçon britannique de 2 ans a développé des signes évidents de puberté à cause du gel de testostérone utilisé par son père. Le bébé a développé une masse musculaire importante, des poils pubiens et un pénis de taille importante, a déclaré sa mère de 43 ans à Insider. La femme de Brighton, une ville de l’East Sussex en Angleterre, a déclaré qu’elle avait commencé à s’inquiéter lorsque son fils avait commencé à grandir anormalement ; à un an seulement, il pesait 12 kilogrammes, tandis qu’entre 12 et 18 mois, il accumulait près de 1 kilogramme de poids (0,9 kg) tous les trente jours. Maintenant, à seulement deux ans, il a développé une musculature massive et ressemble à un bébé beaucoup plus gros. « Ce n’était pas de la graisse, mais du muscle », a commenté la femme en se référant à la croissance anormale. Ce n’est pas un hasard si au parc où il est allé jouer beaucoup l’appelaient le « petit Viking », alors que certains parents se demandaient pourquoi un si grand enfant utilisait encore un biberon.

La situation s’est aggravée lorsque l’enfant a poussé des poils pubiens et que le pénis s’est agrandi, signes évidents d’une puberté très précoce en cours. Sa mère a décidé de l’emmener chez un pédiatre pour une visite spécialisée, le Dr Tony Hulse, endocrinologue à l’Everlina London Children’s Hospital. Lorsqu’il a rendu visite au bébé en mars de cette année, le médecin a été littéralement déconcerté par ce qu’il avait vu. Après quelques tests, il est apparu que l’enfant avait des niveaux de testostérone comparables à ceux d’un homme adulte, ainsi que la densité osseuse d’un enfant de plus de deux fois son âge. Heureusement, tous les problèmes de santé potentiellement plus graves, tels que les maladies oncologiques du système endocrinien ou les malformations congénitales des glandes surrénales, ont été évités. Alors qu’est-il arrivé au petit ?

L’aide est venue d’un collègue du Dr Hulse, qui avait déjà rencontré des cas similaires qui se sont retrouvés dans la littérature scientifique. Les médecins ont ensuite demandé à la famille si quelqu’un utilisait du gel de testostérone et la réponse a été oui. Le produit, destiné à contrer une affection testiculaire, était régulièrement utilisé par le père de l’enfant, un homme de 65 ans. Ces gels sont normalement appliqués sur les épaules, les bras et le ventre pour permettre l’absorption de l’hormone sexuelle, mais une partie importante peut rester sur la peau, non absorbée. Les personnes en contact étroit avec celles qui suivent ces thérapies peuvent être exposées à une concentration importante du principe actif, avec toutes les conséquences attendues. En fait, il existe d’autres cas d’enfants qui ont développé des poils pubiens, un gros pénis (avec des érections associées) et des muscles importants en raison de l’exposition à des gels contenant de la testostérone. En 2008, l’histoire d’un garçon de deux ans du Texas a fait la une des journaux internationaux, dont le rapport de cas « Sexual Precocity in A 2-Year-Old Boy Caused by Indirect Exposure to Testosterone Cream » a été publié dans la revue scientifique Endocrine Practice .

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a enregistré à ce jour une vingtaine de cas similaires, qui ont conduit à l’obligation pour les laboratoires pharmaceutiques d’indiquer explicitement les risques sur les packs de gel. Heureusement, le père de l’enfant britannique a débuté un traitement à base d’injections de testostérone depuis quelques temps et le petit n’est plus exposé à l’hormone sexuelle. Les experts indiquent que ses niveaux de testostérone seront dans la fourchette normale pour son âge, tout comme son taux de croissance. Bien sûr, tout le monde espère qu’une croissance explosive n’aura pas de conséquences à long terme. Pour le moment, le regret de la mère est de n’avoir jamais pu voir son fils comme il l’aurait vraiment été à l’âge de deux ans.