Une « colonne vertébrale fossile » sur Mars : le cliché extraordinaire du rover Persévérance

Le SuperCAM du rover Persévérance a immortalisé un groupe de rochers qui ressemble à la colonne vertébrale d’un animal préhistorique. Voici ce que c’est.

Crédit : NASA / JPL – Caltech / LANL / CNES / IRAP / Kevin M. Gill

Le rover Perseverance de la NASA a capturé une autre image étonnante sur Mars. Dans le nouveau plan, il est en effet possible d’admirer un groupe de roches qui ressemble étroitement au fossile d’une créature géante, en particulier celui de sa colonne vertébrale. Bien sûr, ce ne sont que des roches – techniquement, même les fossiles de dinosaures et d’autres animaux sont des roches – mais il n’y a aucune origine organique derrière ces curieux éléments martiens. Pour autant que nous le sachions, il y a des milliards d’années, la planète rouge avait de grands lacs, des plaines inondables, de véritables océans et des rivières à sa surface, mais les scientifiques pensent qu’elle pourrait avoir été peuplée de micro-organismes, certainement pas par des animaux de la classe supérieure comme les vertébrés. On pense que des microbes et des bactéries peuvent encore exister aujourd’hui dans les lacs souterrains découverts sur la planète. Les rovers Perseverance et Curiosity de l’agence aérospatiale américaine sont également sur Mars pour chasser des preuves de l’existence de la vie (essentiellement passée) et souvent dans leurs errances ils rencontrent des rochers et d’autres éléments curieux, comme la « colonne vertébrale ».

L’instantané du fossile martien fictif a été partagé sur le profil Flickr de Kevin M. Gill, ingénieur du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. Le scientifique se définit comme un « photographe martien » sur Twitter, gérant également les données collectées par les caméras des rovers. Dans le cas de la colonne vertébrale, la prise de vue a été capturée par le SuperCAM sur sa tête, un ensemble d’outils composé d’une caméra couleur haute résolution, de deux lasers et de quatre spectromètres. Les roches immortalisées d’en haut ont un aspect « préhistorique » dû à la couleur plus claire de celles placées dans la bande centrale, dont les coupes claires rappellent les vertèbres individuelles d’une colonne vertébrale.

Crédit : NASA / JPL – Caltech / LANL / CNES / IRAP / Kevin M. Gill

Comme le précise la page scientifique Who’s Afraid of the Dark ?, ce que l’on voit réellement sur la photo est une veine. Ces structures géologiques se forment « à partir de fractures dans la roche, typiquement en présence de liquides en circulation », expliquent les experts, ajoutant que les fluides « aident non seulement à l’ouverture de la fracture, mais aussi au dépôt de matière à l’intérieur de celle-ci ». donnant vie à une « structure longue et étroite immergée dans une roche complètement différente ». Les veines (ou veines) sont également bien connues sur Terre et il en existe différents types. Le martien s’est formé dans le cratère Jezero qui était autrefois occupé par l’eau, il n’est donc pas étonnant que nous l’ayons trouvé ici.

L’instantané partagé par la NASA a été acquis le 12 juin 2022 lors du Sol 466, soit le 466e jour martien depuis le début de l’aventure de Persévérance sur la planète rouge, qui a débuté le 18 février dernier. Rappelons qu’un Sol dure plus d’une journée sur Terre, soit 24 heures 39 minutes et 35,244 secondes. Récemment, les caméras du rover ont capturé des images de débris spatiaux sur Mars, les restes d’une couverture thermique probablement liée à son spectaculaire « amerrissage ».