AMD développe peut-être l’APU Steam Deck 2 avec Zen 4 et RDNA 3

Moulin à rumeurs : Valve a déjà confirmé qu’il préparait le terrain pour un successeur de Steam Deck. Un nouveau rapport indique qu’AMD travaille sur un APU avec sa dernière architecture qui pourrait alimenter la prochaine version de l’ordinateur de poche de Valve, et cela ressemble à une mise à niveau importante.

Des sources au sein d’AMD ont déclaré à Moore’s Law is Dead un nouvel APU mobile que la société est en train de développer, le qualifiant de successeur de « Van Goh » qui alimente le Steam Deck. Valve a précédemment déclaré que ses clients avaient réagi favorablement à la variante la plus chère de son ordinateur de poche et souhaitaient peut-être un modèle haut de gamme, donc cela ne semble pas trop exagéré.

La nouvelle puce est censée être une version plus petite de l’APU Phoenix Point d’AMD, qui combine la prochaine architecture CPU Zen 4 de la société et l’architecture GPU RDNA 3. Le SoC – soi-disant nommé « Little Phoenix » – a le même nombre de cœurs de processeur, de threads et d’unités informatiques que Van Goh. Une grande partie de l’amélioration des performances proviendrait des gains d’efficacité de Zen 4 et RDNA 3 par rapport au matériel Zen 2 RDNA 2 de Van Goh. Le dé de Little Phoenix est plus petit que celui de Van Goh, mais son processeur peut passer à 4 GHz par opposition aux 3,5 GHz du modèle actuel.

Le rapport indique également que le nouveau matériel comportera un contrôleur LPDDR 128 bits, mais ne confirme pas si Valve pourrait s’en tenir à la RAM LPDDR5 de Steam Deck ou passer à LPDDR5X qui est en route. L’un des éléments inconnus les plus importants est le profil TDP, car la durée de vie de la batterie est toujours une préoccupation.

Un nouveau Steam Deck basé sur Little Phoenix pourrait arriver à la fin de l’année prochaine, mais Moore’s Law is Dead suppose que ce pourrait être 2024. La demande actuelle du Steam Deck dépasse toujours l’offre, donc Valve n’a aucune raison de le remplacer bientôt.