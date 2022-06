Un médicament expérimental innovant prévient le risque de crise cardiaque en éliminant les plaques des artères

Le médicament expérimental apolipoprotéine apoA-I est capable de détacher les plaques causées par l’athérosclérose, réduisant ainsi le risque d’infarctus du myocarde.

Un nouveau médicament expérimental révolutionnaire est capable d’éliminer les plaques qui se forment à l’intérieur des artères et de les nettoyer, prévenant ainsi le risque de crise cardiaque. Cette condition médicale répandue survient lorsque les tissus ou les organes ne reçoivent pas « un apport adéquat de sang et d’oxygène de la circulation artérielle », explique l’Institut Humanitas, en raison d’une obstruction partielle ou totale de la lumière des artères, qui peut être déclenchée précisément par ces plaques. Le médicament, appelé apolipoprotéine apoA-I, agit en éliminant le problème à sa source, réduisant ainsi les risques de développer un infarctus du myocarde. Avec l’infarctus du tissu cérébral, communément appelé AVC ischémique, il représente la principale cause de décès dans les pays industrialisés, par conséquent, l’impact du médicament peut être extrêmement important.

Un tel traitement peut être considéré comme un véritable changement de paradigme dans la prévention des maladies cardiovasculaires répandues et dangereuses. Normalement, en effet, comme l’indique l’institut de recherche lombard, l’athérosclérose – c’est-à-dire l’accumulation de ces plaques dans la lumière des artères – apparaît comme « un processus irréversible et en expansion continue potentielle ». Elle est liée à de multiples facteurs allant du vieillissement à l’hypercholestérolémie, en via la dépendance au tabac et à l’alcool, le surpoids, la sédentarité, le diabète, l’hypertension et plus encore. Jusqu’à présent, la prévention des crises cardiaques reposait précisément sur la prévention de l’accumulation de ces plaques, par exemple en suivant une hygiène de vie saine et en pratiquant une activité physique. Avec l’apolipoprotéine apoA-I, il est possible d’agir là où le problème est déjà présent.

Le nouveau médicament est actuellement testé par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Beth Israel Deaconess Medical Center de la Harvard University School of Medicine, qui collaborent avec plus d’un millier d’instituts à travers le monde. L’objectif est d’impliquer plus de 20 000 patients. Parmi les centres de recherche inclus dans le programme, il y a aussi l’IRCCS MultiMedica de Sesto San Giovanni, qui vient de recruter son premier patient, comme indiqué dans un communiqué de presse. L’étude de phase 3 en cours, « multicentrique, en double aveugle, randomisée, contrôlée par placebo et en groupes parallèles » – l’étalon-or de la recherche scientifique – pour tester l’innocuité et l’efficacité du médicament implique un groupe spécifique de patients, ou ceux qui souffrent de syndromes coronariens aigus tels que l’infarctus du myocarde. La raison est simple : ceux qui ont eu une crise cardiaque sont nettement plus à risque d’en avoir une autre dans un court laps de temps. « Concrètement, l’objectif premier des travaux est d’observer si ce traitement est capable de réduire le risque de survenance d’événements cardiovasculaires dans les 90 premiers jours suivant l’infarctus, période de plus grande vulnérabilité. En Italie, en fait, il y a environ 130 000 patients victimes d’une crise cardiaque chaque année et 20% font face à un nouvel événement dans les 12 mois », a déclaré le Dr Roberto Pedretti, directeur du département cardiovasculaire de l’IRCCS MultiMedica. C’est le Dr Pedretti lui-même qui a soumis au traitement le premier patient de l’institut impliqué dans cette étude pionnière.

Comme l’indique le médecin, l’administration de l’apolipoprotéine apoA-I se fait via « quatre perfusions intraveineuses sur quelques semaines et un suivi d’un an ». La dame, victime d’un infarctus, est sortie de l’hôpital et est rentrée chez elle « en excellent état » ; il sera désormais surveillé par des experts de l’IRCCS pour évaluer et surveiller les progrès cliniques liés au traitement expérimental d’élimination de la plaque dentaire. Mais comment le médicament les élimine-t-il ? C’est ce qu’explique le professeur Giuseppe Ambrosio, directeur scientifique adjoint de l’IRCCS MultiMedica et coordinateur pour l’Italie de l’étude promue par l’Université de Harvard. « Les lipides ne se dissolvent pas dans l’eau, ils circulent dans le sang car ils sont incorporés dans des protéines particulières, appelées lipoprotéines », explique le scientifique. « En administrant dans le sang le précurseur de la lipoprotéine de type HDL, c’est-à-dire la lipoprotéine sans les lipides appelée « apolipoprotéine A1 », il attire à lui l’excès de cholestérol, réussissant à le détacher de la plaque athérosclérotique, comme le ferait une éponge. Alors que les médicaments existants agissent en réduisant la synthèse de cholestérol et en empêchant la formation de nouvelles accumulations, cette thérapie a un objectif plus ambitieux et jamais atteint : s’attaquer aux plaques déjà présentes dans les artères. Il s’agit d’une approche entièrement nouvelle qui, nous l’espérons, contribuera à la réduction des événements aigus chez les personnes ayant subi une crise cardiaque. Les résultats préliminaires sont très encourageants », a commenté le professeur Ambrosio. Il ne reste plus qu’à attendre les résultats finaux de l’étude de phase 3. Les détails de la recherche en cours « Rationale and design of ApoA-I Event Reducing in Ischemic Syndromes II (AEGIS-II): A phase 3, multicenter, double- étude à l’aveugle, randomisée, contrôlée par placebo et à groupes parallèles pour étudier l’efficacité et l’innocuité du CSL112 chez des sujets après un infarctus aigu du myocarde » ont été publiées dans la revue scientifique spécialisée American Heart Journal.