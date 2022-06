Discord ajoute des outils permettant aux modérateurs de filtrer automatiquement le contenu

En bref : à mesure que la popularité de Discord augmente, certaines communautés deviennent trop grandes pour être modérées manuellement, et la plate-forme devient de plus en plus une cible attrayante pour les cyberattaques. Une nouvelle fonctionnalité publiée cette semaine aide les modérateurs à résoudre ces problèmes croissants grâce au filtrage automatique des mots clés.

Discord décrit sa dernière fonctionnalité appelée AutoMod comme un outil pour aider les modérateurs à filtrer le contenu lorsqu’il y a trop de trafic sur le serveur à surveiller seul, en filtrant certains mots et expressions. AutoMod complétera les équipes de mods humains et les mod bots, et non les remplacera.

Par défaut, AutoMod vérifiera le texte par rapport à l’une des multiples listes de mots clés prédéfinis de Discord et bloquera les messages contenant le contenu inapproprié habituel, comme les insultes ou le matériel NSFW. Discord mettra à jour ces listes au fil du temps, mais pour l’instant, il ne publiera pas leur contenu afin que les utilisateurs ne puissent pas les contrer.

Les modérateurs peuvent également demander à AutoMod d’intercepter des mots-clés personnalisés et de déterminer ce qu’il advient des messages incriminés. En plus de bloquer les messages et de chronométrer les utilisateurs, la fonctionnalité peut également simplement fournir des avertissements automatisés ou des conseils sur la façon d’épeler correctement un mot-clé. Pour le moment, les serveurs non anglophones devront définir des listes personnalisées car les mots-clés par défaut sont uniquement en anglais.

Les utilisateurs essaieront inévitablement de contourner les filtres de mots grâce à une orthographe alternative. La fonction Wildcards d’AutoMod tente d’arrêter cela en permettant aux modérateurs de rechercher des mots-clés dans d’autres mots. Il est également conçu pour gérer les mots orthographiés avec des chiffres ou d’autres caractères.

Les modérateurs peuvent configurer AutoMod dans Paramètres > Modération de contenu, où ils trouveront les listes de mots-clés prêtes à l’emploi et les paramètres de mots-clés personnalisés. Pour recevoir les alertes AutoMod, les modérateurs doivent les diriger vers un canal, idéalement un auquel seuls les administrateurs et les modérateurs peuvent accéder.