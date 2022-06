Traces d’extraterrestres dans l’espace : « Des signaux interprétés comme d’éventuelle origine extraterrestre »

L’astronome italien Balbi à Netcost-security.fr sur les ondes radio anormales captées par le télescope FAST : « Attention à tirer des conclusions hâtives, ce ne serait pas la première fausse alerte ».

Entretien avec Amedeo Balbi

Astronome et astrophysicien, professeur associé à l’Université de Rome Tor Vergata

Des astronomes chinois travaillant sur les données du télescope FAST, également connu sous le nom de Sky Eye, le plus grand et le plus puissant jamais construit sur Terre, ont déclaré avoir identifié « des traces technologiques possibles d’une civilisation extraterrestre dans un signal radio de l’espace ». Les astronomes ont décrit leur détection comme des impulsions sonores, peut-être d’une galaxie lointaine, des signaux auxquels il a parlé Netcost-security.fr Professeur Amedeo Baldi, astronome et astrophysicien à l’Université de Rome Tor Vergata, à qui nous avons demandé quelque chose de plus de ces traces extraterrestres.

Quels sont ces signes ?

Cela n’a pas été très bien compris. Il y a une rumeur de certains signaux radio que certains ont interprétés comme peut-être extraterrestres, bien que la source de ces données semble avoir été supprimée. On parle de signaux électromagnétiques à bande étroite, c’est-à-dire concentrés dans une gamme étroite de séquences, ce qui est considéré comme quelque chose qui doit être reproduit artificiellement, car sinon, en principe, si les signaux étaient produits par des sources naturelles, ils le feraient dans une gamme beaucoup plus large. C’est généralement l’un des critères utilisés pour émettre l’hypothèse de l’éventuelle origine artificielle d’un signal, ou qu’il a été produit par des appareils terrestres.

Est-ce la première fois que des signaux de ce type sont détectés ?

Cela dépend de quels signaux nous parlons. On peut dire que ce n’est pas la première fois que de fausses alertes se produisent. Il y a quelque temps, on a appris qu’il s’agissait d’un autre radiotélescope, qui semblait avoir capté des signaux provenant de Proxima Centaury, mais même dans ce cas, après avoir fait toutes les investigations, on a vu qu’il s’agissait de signaux terrestres et non origine extraterrestre.. Dans le passé, il y a eu d’autres exemples similaires, souvent des annonces hâtives ou prématurées.

D’où viennent ces signaux ?

Les observations peuvent être faites en pointant vers des objets particuliers ou en pointant dans le ciel en général et en observant ce qui se trouve à ce moment dans cette région. Sur cette observation, cependant, les détails étaient en effet très limités. Le type de télescope utilisé par les chercheurs fait des observations sur différents sujets, allant chercher s’il y a la possibilité que certains signaux puissent être d’origine artificielle, à travers des systèmes automatiques pour comprendre s’ils dépassent les critères ou non. Quelque chose doit attirer l’attention.

Des traces de vie extraterrestre ? Ou est-ce une interférence radio ?

L’interprétation dans ces cas est qu’il s’agit d’interférences plutôt que de signaux extraterrestres, comme cela a toujours été le cas jusqu’à présent. Souvent, il s’agit de transmissions par satellite ou d’interférences de radiocommunications, qui sont proches d’un radiotélescope, il faut donc toujours être très prudent lors de ce type d’observations.