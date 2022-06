Le nouveau MacBook Pro 13 pouces avec M2 d’Apple est désormais disponible à la commande

En bref : le nouveau MacBook Pro 13 pouces d’Apple avec M2 SoC arrive apparemment plus tôt que prévu. a nouvelle machine, ainsi que le MacBook Air repensé de la société, ont fait irruption lors du discours d’ouverture de la WWDC au début du mois. Apple a alors déclaré que les deux ordinateurs portables étaient sur le point d’être expédiés en juillet, mais cela ne semble plus être le cas.

Apple accepte désormais les commandes du MacBook Pro 13 pouces avec M2. Il, ainsi que le nouvel Air, ont été présentés dans la boutique en ligne d’Apple depuis la révélation, mais n’étaient pas disponibles à l’achat.

Le nouveau MacBook Pro commence à 1 299 $ et comprend un M2 avec un processeur à huit cœurs et un GPU à 10 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD. Il est proposé dans votre choix d’argent ou de gris sidéral et sera expédié tôt le 23 juin.

Le nouveau MacBook Air d’Apple avec M2 n’est toujours pas disponible à la commande au moment de la rédaction de cet article, mais cela pourrait changer à tout moment. Le prix de ce système commence à 1 199 $, ce qui vous donne un écran Liquid Retina de 13,6 pouces, un processeur à huit cœurs, un GPU à huit cœurs, 8 Go de mémoire et un SSD de 256 Go.

Les résultats de référence des nouveaux Mac alimentés par M2 ont été divulgués plus tôt cette semaine. Les exécutions de Geekbench 5 ont mis en évidence des améliorations modestes du côté du processeur (11 % plus rapide dans le test à un seul thread et 18 % de mieux sur le test à plusieurs threads) par rapport au M1. Les choses étaient plus impressionnantes du côté du GPU, mais cela était probablement dû aux deux cœurs GPU supplémentaires présentés dans certaines variantes M2.