Beautiful Desolation, nouveau jeu gratuit sur GOG ; comment telecharger sur pc

GOG continue de célébrer sa campagne de soldes d’été d’une manière spéciale. Beautiful Desolation est le jeu sélectionné pour apparaître gratuitement pendant une durée limitée. Vous avez jusqu’au 20 juin à 15h00 (CEST) pour l’utiliser. Une fois que vous l’aurez fait, il restera lié à votre bibliothèque pour toujours.

Beautiful Desolation suit les traces de Shantae and the Pirate’s Curse, un autre des jeux proposés sans frais supplémentaires. Dans celui-ci, « un jeu d’aventure isométrique en 2D se déroulant dans un futur lointain » nous attend. « Explorez un paysage post-apocalyptique, résolvez des énigmes, rencontrez de nouveaux amis et faites-vous de puissants ennemis, arbitrez des conflits et combattez pour votre vie tout en découvrant les secrets du monde qui vous entoure. » Vous pouvez trouver plus de détails dans son profil dans le store.

Comment échanger Beautiful Desolation sur GOG pour PC

Cliquez sur ce lien En bas du carrousel principal, vous verrez un onglet dédié à Beautiful Desolation à côté d’un bouton vert. Cliquez sur « et, et revendiquez le jeu ». Une liste déroulante s’ouvrira vous demandant de vous connecter à votre compte GOG. Remplissez les champs si vous en avez un. Si vous n’êtes pas inscrit, cliquez sur le bouton « Connexion » en haut de l’écran et cliquez sur « Créer un compte ». Entrez les données et l’e-mail qui seront associés. Vous pouvez également en créer un depuis votre profil Facebook. Découvrez tous les détails ici. Beautiful Desolation sera automatiquement ajouté à votre bibliothèque numérique. Survolez votre profil et sélectionnez « Jeux ». Vous le verrez dans votre fenêtre.

Source : GOG