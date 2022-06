Qu’est-ce que cela signifie que l’ADN du monkeypox a été trouvé dans le sperme

Variole des singes en Italie et en Europe

Intéressant d’un point de vue scientifique, ce qui change dans la perception du risque de transmission et dans le message de santé publique.

Des épidémies de monkeypox se produisent dans plusieurs pays, une maladie couramment observée dans les pays d’Afrique occidentale ou centrale, comme le Nigeria et la République démocratique du Congo. Depuis le début du mois de mai de cette année, un nombre important de cas ont été signalés dans au moins 36 pays à travers le monde, selon les données de l’OMS, souvent dans des régions où le virus n’est normalement pas présent, dont l’Italie. D’après les données disponibles, ces cas sont principalement survenus chez des hommes, dont beaucoup ont déclaré avoir eu des rapports sexuels avec des hommes. Cependant, le risque de transmission du virus ne se limite pas aux rapports sexuels.

Comment se transmet la variole du singe

Le monkeypox peut se transmettre par contact étroit avec la peau d’une personne infectée, contagieux pendant la période des symptômes et généralement 2 à 4 semaines, jusqu’à ce que toutes les croûtes aient disparu. Même les vêtements, les draps et les serviettes, ainsi que la vaisselle, qui entrent en contact avec les fluides biologiques de la personne infectée, peuvent transmettre le virus à d’autres personnes. Par conséquent, les personnes qui interagissent étroitement, donc qui sont en contact étroit avec une personne infectée, peuvent être infectées. Les événements et manifestations à haut risque qui impliquent la concentration de personnes, ainsi que les activités qui impliquent un contact étroit, y compris embrasser quelqu’un qui présente des symptômes, sont des situations à risque.

La présence du virus dans le sperme

Cette semaine, des chercheurs de l’Institut Spallanzani de Rome ont découvert, pour la première fois au monde, que le virus du monkeypox est présent dans le sperme d’une personne atteinte de la maladie, sous une forme capable de se répliquer. Le virus a été isolé, dans les laboratoires de l’Inmi, à partir du liquide séminal d’un patient, 6 jours après le début de la fièvre et, en culture cellulaire, s’est révélé capable de s’infecter et de se répliquer en laboratoire. Cela viendrait confirmer que le virus pourrait se transmettre « aussi » par voie sexuelle, même si les experts rappellent que la détection d’ADN viral ne constitue pas en soi une preuve de transmissibilité sexuelle.

La possibilité que le virus se propage par le sperme ne change cependant pas notre perception de la principale voie de transmission, qui est le contact peau à peau et peau à bouche. « Snous savions déjà que le virus de la variole du singe peut être trouvé dans le sang et l’urine, il avait donc le potentiel d’être détecté dans les sécrétions génitales – indiqué sur Centre des médias scientifiques Hugh Adler, chercheur honoraire au Département des sciences cliniques, Liverpool School of Tropical Medicine -. Même si le monkeypox n’était pas présent dans le sperme, nous pouvons affirmer avec certitude que [la malattia] serait encore transmissible pendant les rapports sexuels, […] car il est présent dans l’éruption cutanée (qui peut souvent être présente sur les organes génitaux, bien qu’évidemment le contact intime ne se limite pas au contact génital) et peut probablement se propager sur de courtes distances via des gouttelettes respiratoires« .