Microsoft déploie une fonctionnalité d’application Xbox qui indique si les jeux fonctionnent bien sur votre PC

En bref : Microsoft déploie une mise à jour de son application Xbox pour PC qui permettra aux utilisateurs de savoir s’ils peuvent s’attendre à ce qu’un jeu fonctionne bien sur leurs machines. La fonctionnalité, qui est en test depuis six mois, apparaîtra sur les titres que vous possédez et ceux disponibles via PC Game Pass.

La mise à jour de l’application Xbox ajoute une petite étiquette aux pages de jeu qui montre comment un titre joue sur des PC avec des spécifications similaires à celle que vous utilisez. La petite note indique « Joue bien sur des PC similaires » sous le bouton d’installation, ce qui signifie que vous devriez pouvoir télécharger et jouer au jeu sans craindre qu’il ne tourne à 15 images par seconde.

Tila Nguyen, chef de produit senior responsable des expériences Xbox chez Microsoft, explique que si votre machine n’est pas à la hauteur de la tâche d’exécuter un jeu exigeant – ou un jeu moins exigeant, pour ceux qui ont des PC patates – il sera toujours possible de vérifiez sa configuration système minimale requise pour savoir quels composants vous laissent tomber.

La société a déclaré que « vous ne verrez peut-être pas de vérification des performances pour chaque jeu », en particulier ceux qui ont été récemment ajoutés, car il faut du temps à Microsoft pour rassembler suffisamment d’informations pour faire des recommandations de performances.

La mise à jour apporte également des améliorations à l’application elle-même et à la fonction de recherche. Toute la navigation est maintenant sur la barre latérale, et les installations de jeux sont facilement traçables dans la nouvelle file d’attente en bas à gauche de l’application. La fonction de recherche, quant à elle, offre une meilleure précision des résultats et inclut désormais des jeux d’EA Play et d’Ubisoft Connect.

Microsoft annonce qu’il déploiera bientôt la mise à jour de l’application de bureau Xbox qui ajoutera ces nouvelles fonctionnalités.