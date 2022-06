Les législateurs américains veulent suivre l’UE en imposant une norme de charge universelle

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un groupe de sénateurs démocrates a écrit une lettre à la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, demandant au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour remédier à l’absence de norme de tarification commune dans le pays.

La semaine dernière, les législateurs de l’Union européenne ont adopté une législation exigeant que les appareils électroniques vendus dans la région utilisent un port USB-C standard pour la recharge d’ici l’automne 2024. Certains dirigeants américains veulent suivre les traces de l’UE sur cette question.

Les sénateurs soutiennent que l’incapacité de l’industrie à adopter une norme de tarification uniforme coûte cher aux consommateurs et entraîne un excès de déchets électroniques et des dommages environnementaux. Selon un rapport cité du Global e-Waste Monitor, les humains ont généré 53,6 millions de tonnes métriques de déchets électroniques en 2019 et seulement 17,4 % ont été correctement collectés et recyclés.

La lettre a été signée par les sénateurs Elizabeth Warren, Edward J. Markey et Bernard Sanders.

Des arguments peuvent être avancés pour et contre la création et l’application d’une norme de charge uniforme pour les appareils mobiles.

Un tel mandat réduirait en effet les déchets électroniques et ferait économiser de l’argent aux consommateurs en n’ayant pas à acheter de nouveaux chargeurs aussi fréquemment. Les chargeurs seraient également facilement disponibles loin de chez vous, vous n’auriez donc pas à vous soucier d’apporter le vôtre ou un groupe de batteries portable.

D’un autre côté, les entreprises technologiques pourraient affirmer que de telles restrictions étoufferaient l’innovation et ralentiraient l’avancement des dispositifs de charge rapide.

Quelles sont vos pensées? Les États-Unis devraient-ils adopter une norme de charge universelle pour les appareils mobiles ? Si oui, devrait-il s’agir d’USB-C ou de tout autre chose ?

Crédit image : Screen Post, Markus Winkler