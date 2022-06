Qu’est-ce que GNOM, le petit robot ukrainien qui peut détruire les chars et transporter les blessés

Parmi les nouveaux moyens dont dispose l’Ukraine pour se défendre face à la Russie figure le GNOM, un petit robot multifonctionnel. Il peut transporter des blessés et lancer des missiles.

Les véhicules de combat sans pilote sont considérés comme des outils indispensables dans la guerre moderne et cela est amplement démontré par le conflit actuel en Ukraine, où les drones, de plus en plus présents dans les vidéos de propagande, jouent un rôle stratégique précieux pour les deux parties. L’armée ukrainienne peut désormais aussi compter sur un curieux robot terrestre nommé GNOM, ainsi nommé en raison de sa petite taille. Techniquement, il s’agit d’une « plate-forme robotique multifonctionnelle » qui peut effectuer des tâches nombreuses et diversifiées, de la surveillance à la reconnaissance, en via le transport de blessés jusqu’au combat de première ligne. En fait, il existe plusieurs versions du robot, dont certaines sont équipées de mitrailleuses, d’explosifs et même de missiles guidés antichars. GNOM est un média polyvalent qui sera d’une grande aide pour Kiev dans les batailles furieuses qui se déroulent dans le Donbass.

Qu’est-ce que GNOM

Le GNOM, comme indiqué, est un petit robot multifonction principalement conçu à des fins de guerre, bien qu’il puisse également être utilisé dans des contextes civils. Il est produit directement en Ukraine par la société Temerland, basée à Zaporozhye, une ville qui a fait la une des journaux internationaux à plusieurs reprises pendant le conflit, notamment en raison de la présence de la plus grande centrale nucléaire d’Europe. En gros, comme l’indique le constructeur, la GNOM est dotée de quatre roues motrices et est propulsée par un petit moteur électrique de 5,44 chevaux. Il peut être contrôlé à distance via un smartphone ou une tablette dans un rayon d’environ 5 kilomètres, grâce à la technologie WiFi 5 Ghz. Le véhicule, équipé d’une caméra de profondeur pour le contrôle de l’opérateur et le mouvement autonome, d’une caméra panoramique à 360° sur une perche télescopique et d’un illuminateur IR (infrarouge) pour fonctionner dans l’obscurité, ne mesure que 570 mètres de long, 380 de haut et 600 de large. Le poids de base est de 50 kilogrammes. La coque est en acier de 2 mm d’épaisseur. C’est donc un petit véhicule qui peut passer presque inaperçu lors d’une mission, notamment grâce au moteur silencieux.

A quoi sert GNOM

Il existe plusieurs variantes du robot, chacune développée pour une tâche spécifique. Les principales tâches que GNOM peut effectuer incluent la surveillance et la reconnaissance ; livraison de munitions et de vivres ; évacuation des blessés par un chariot spécial; répéteur pour améliorer la communication et le contrôle d’autres plates-formes robotiques plus grandes déployées sur le terrain. GNOM AVEC TURELL, par exemple, est conçu pour « soutenir les unités de lutte contre les incendies, effectuer des manœuvres de sabotage et sauver des vies », indique le communiqué de l’entreprise. Le GNOM AVEC MISSILE GUIDÉ ANTI-CHAR, quant à lui, est une véritable arme de guerre, capable de détruire furtivement des véhicules blindés avec un puissant missile guidé. Il y a aussi le GNOM KAMIKADZE équipé d’explosifs et le GNOME – EXPLOSION ENGINEER qui est utilisé pour le déminage et la manipulation des engins non explosés, éliminant tous les risques pour le personnel.