15 000 moutons morts noyés dans un navire coulé par cupidité : des milliers de têtes au-delà des limites

Dans le port soudanais de Suakin, un grand navire de transport de bétail a coulé, tuant plus de 15 000 moutons. Il avait été surchargé.

Plus de 15 000 moutons se sont noyés dans le naufrage d’un grand navire à bétail. L’incident dramatique s’est produit à Suakin, un port du nord-est du Soudan surplombant la mer Rouge. Le bateau, baptisé Badr 1, devait naviguer vers l’Arabie saoudite, mais il n’a jamais quitté le port. Il s’est lentement penché sur le flanc jusqu’à se poser sur le fond marin, provoquant la mort de la quasi-totalité des animaux entassés à bord. En fait, seuls quelques centaines de spécimens ont été récupérés encore vivants lors des opérations de sauvetage. Heureusement, il n’y a eu aucune victime parmi les membres d’équipage, tous secourus.

Bien que de nombreux accidents navals puissent survenir pour des causes indépendantes de la volonté humaine, dans ce cas précis il y a une responsabilité spécifique : l’avidité sans scrupule sur la peau d’animaux innocents, exploités comme des objets et condamnés à une fin atroce. En effet, 15 800 animaux avaient été embarqués sur le bateau, bien au-delà des limites de chargement, comme l’a précisé à Al Jazeera un responsable du port soudanais, qui a souhaité rester anonyme. L’homme a confirmé que la limite pour le Badr 1 était de 9 000 spécimens, ce qui signifie qu’environ 6 000 têtes de plus ont été chargées au port que ce qui était autorisé. Le stress des moutons devait être insupportable. Considérant qu’un mouton mâle adulte peut atteindre 160 kilogrammes alors qu’une femelle atteint 100 kilogrammes, le navire transportait au moins un demi-million de kilogrammes de poids excédentaire. Les animaux entassés au-delà de toute croyance ont probablement déséquilibré le navire d’un côté, l’amenant à s’incliner dans la mer.

L’un des aspects les plus troublants de cette horrible histoire est que le navire a mis des heures à chavirer. Les autorités soudanaises pensent donc que la plupart des moutons auraient pu être sauvés. Il n’y a qu’environ 700 animaux retirés du bateau, mais beaucoup sont sortis de ce cauchemar dans de très mauvaises conditions physiques et on pense qu’ils ne survivront pas.

En plus du sort effrayant des moutons, il y a aussi une catastrophe environnementale dans toute la zone du port de Suakin. Non seulement pour les éventuelles fuites de carburant et autres matériaux échappés du navire, mais surtout pour les milliers de carcasses laissées au fond de la mer Rouge. Les opérations de récupération et d’enlèvement du colosse seront tout sauf simples et rapides ; cela entraînera également d’énormes inconvénients pour les opérations portuaires. Dans le passé, le Suakin était considéré comme la principale plaque tournante du commerce maritime dans cette région du Soudan, mais maintenant ce rôle appartient à Port Soudan situé plus au sud.

L’Association nationale des exportateurs de bétail a demandé une enquête sur l’accident. La perte économique estimée due à la mort des patrons est d’environ 4 millions de dollars. Mais face à une telle atrocité, avec plus de 15 000 animaux noyés, la perte d’argent devrait être le problème ultime pour les responsables.