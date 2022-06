Microsoft Defender désormais disponible sur Windows, iOS, Android et macOS

Aujourd’hui, Microsoft vient de publier une nouvelle application de cybersécurité Defender pour Windows, macOS, iOS et Android. Alors que le géant du logiciel utilise le nom Defender pour sa protection antivirus depuis des années, cette nouvelle application multiplateforme Microsoft Defender est conçue pour les particuliers comme des options de contrôle simplifiées. Tire parti des logiciels antivirus existants et offre des protections supplémentaires pour les appareils.

Microsoft Defender arrive sur Windows, iOS, Android et macOS

Microsoft Defender sera disponible dès aujourd’hui pour les abonnés Microsoft 365 Personnel et Famille, et les fonctionnalités varieront selon la plate-forme. Sur iOS et iPadOS, par exemple, il n’y a pas de protection antivirus, et l’application offre des protections contre le phishing Web ainsi qu’un tableau de bord qui inclut des alertes pour d’autres appareils.

Sur Android, Microsoft Defender inclut une protection antivirus et la possibilité de rechercher des applications malveillantes. L’application analyse également les liens pour offrir une protection contre le phishing Web. Microsoft Defender dans Windows agit plus comme un panneau de configuration plutôt que d’essayer de remplacer l’application de sécurité Windows intégrée. Vous pouvez afficher votre protection antivirus existante de Norton, McAfee ou d’autres fournisseurs, et gérer et afficher les protections de sécurité sur tous les appareils.

Microsoft Defender inclut également des alertes de sécurité et des conseils sur plusieurs appareils, bien que les conseils ne soient disponibles que sur Windows et macOS. L’application semble être superflue pour beaucoup, mais elle sera utile pour ceux qui souhaitent protéger les membres de la famille et plusieurs appareils dans un seul panneau de commande simple. Microsoft promet que plus de fonctionnalités sont également en route.

« L’élargissement de notre portefeuille de sécurité avec Microsoft Defender pour les particuliers est une progression naturelle et passionnante dans notre parcours en tant qu’entreprise de sécurité »déclare Vasu Jakkal, vice-président de la sécurité chez Microsoft. « Ce n’est que le début. Au fur et à mesure que nous progressons, nous continuerons à regrouper davantage de protections dans un seul tableau de bord. Cela inclut des fonctionnalités telles que la protection contre le vol d’identité et la connexion en ligne sécurisée.