Supraland, jeu gratuit de l’Epic Games Store : comment le télécharger sur PC

Tout au long de ces dernières semaines, l’Epic Games Store a proposé des jeux de l’envergure de Prey ou Bioshock : The Collection pour zéro euro. Le plus récent est Maneater, qui vient d’être remplacé par le suivant. Ce n’est pas un « jeu mystère », donc on connaissait déjà son identité depuis la semaine dernière. Supraland sera disponible gratuitement du 16 juin jusqu’au jeudi 23 juin prochain. Le prochain sur la liste sera Game of Thrones: The Board Game and Car Mechanic Simulator 2018.

Supraland est une metroidvania qui a des influences claires : Zelda, Metroid et Portal. Il se déroule à la première personne et le gameplay introduit de nombreuses énigmes. Le jeu « suppose que vous êtes intelligent et n’interférera pas avec votre autonomie. L’histoire est minimale, suffisante pour vous donner un objectif à poursuivre, puis vous libérer. »

Selon la description officielle sur Epic Games Store, le titre dure entre 12 et 25 heures. « Explorez, résolvez des énigmes, battez des monstres, découvrez des améliorations secrètes et de nouvelles capacités qui vous aideront à atteindre de nouveaux endroits. »

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Ne manquez pas les jeux gratuits du mois.

Source | Epic Games