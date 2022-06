Les éléphants ne sont pas des personnes et ils n’ont pas nos droits à la liberté : une décision de justice

Coup dur pour les militants des droits des animaux qui ont affirmé que Happy, une femelle éléphant d’Asie, avait été détenue illégalement dans un zoo de New York.

Happy, une éléphante d’Asie de 51 ans qui vit au zoo du Bronx depuis plus de 40 ans, devra rester dans le parc de l’arrondissement de New York après qu’un tribunal américain a statué qu’elle n’était pas légalement une personne et, par conséquent , ne jouit pas des mêmes droits de liberté que les humains. La décision est un coup dur pour les militants du Nonhuman Rights Project, une organisation à but non lucratif de défense des droits des animaux, selon laquelle Happy est détenu illégalement dans le zoo, emprisonné dans une mise en scène d’un acre (environ 4 000 mètres carrés), et il aurait dû être déplacé vers un habitat plus naturel.

Le différend judiciaire était centré sur le principe juridique dehabeas corpus – qui protège les personnes contre l’enfermement illégal – et sur la question de son extension aux animaux émotionnellement complexes et intelligents. « Bien que personne ne conteste les capacités impressionnantes des éléphants, nous rejetons les arguments du requérant selon lesquels il est autorisé à demander le recours en Habeas corpus au nom de Happy.La juge en chef de la Cour d’appel de l’État de New York, Janet DiFiore, a écrit dans la décision majoritaire 5-2. « L’habeas corpus est un véhicule procédural destiné à garantir les droits à la liberté des êtres humains détenus illégalement, et non des animaux non humains« .

La décision fait suite à celle des tribunaux inférieurs qui s’étaient à plusieurs reprises rangés du côté du zoo du Bronx dans le procès intenté par le Nonhuman Rights Project, qui demandait de déplacer Happy dans une zone protégée pour les éléphants. Les deux parties ont donc reconnu que Happy n’aurait pas dû simplement être laissé libre de se promener dans les rues de New York et DiFiore a déclaré que cela démontrait la différence entre l’éléphant et les humains.

« Le soulagement requis n’est pas une libération complète de l’emprisonnement, mais plutôt un transfert de Happy d’un emprisonnement à un autre d’une forme légèrement différente – une reconnaissance implicite que Happy, en tant qu’animal non humain, n’a aucun droit légal reconnaissable à être en liberté, en vertu de la loi de New YorkDiFiore a écrit dans la prononciation. Le juge en chef a également déclaré qu’une décision en faveur de Happy aurait « un énorme impact déstabilisant« A propos de la société moderne. « En effet, suivant sa conclusion logique, une telle détermination remettrait en cause les prémisses mêmes qui sous-tendent la possession d’animaux de compagnie, l’utilisation d’animaux d’assistance et l’enrôlement d’animaux dans d’autres formes de travail.« .

Cependant, deux des sept juges du tribunal n’étaient pas d’accord, affirmant que Happy devrait se voir offrir une vie meilleure. « Historiquement, le principe de l’habeas corpus a été utilisé pour contester les détentions qui ne violaient aucun droit légal et étaient par ailleurs légales mais, dans un cas donné, injustes. – Le juge Rowan Wilson a écrit -. Qu’un éléphant (ou un autre animal) soit une « personne » n’est pas pertinent pour déterminer si l’acte d’habeas corpus peut être utilisé pour contester l’emprisonnement. Tout le monde peut convenir qu’un éléphant n’appartient pas à l’espèce homo sapiens. En même temps, un éléphant n’est pas une chaise de bureau ou un ver de terre ». Dans sa dissidence, la juge Jenny Riviera a déclaré que « l’emprisonnement [di Happy] c’est intrinsèquement injuste et inhumain. C’est un affront à une société civile et chaque jour il reste un prisonnier, un spectacle pour les humains, nous aussi nous sommes rabaissés« .

Happy est née dans la nature en Thaïlande en 1971 et a été capturée et amenée aux États-Unis alors qu’elle avait environ un an. Il vit au zoo du Bronx depuis 1977 et est l’un des deux derniers pachydermes restants au zoo qui envisage de mettre fin à son programme d’éléphants en captivité.