L’application de messagerie open source K-9 deviendra bientôt le client Android de Thunderbird

Quelque chose à espérer : Thunderbird de Mozilla est depuis longtemps l’un des meilleurs clients de messagerie pour ceux qui apprécient les logiciels open source et la confidentialité, mais il n’est disponible que pour les utilisateurs de bureau. Heureusement, cela est sur le point de changer. Bientôt, Thunderbird arrivera sur les appareils Android grâce à une fusion (en quelque sorte) entre le client de Mozilla et l’application K-9 Mail.

Si vous vous demandez ce qu’est K-9 Mail, c’est un autre client de messagerie open source, un peu comme Thunderbird. Bien qu’il ne vante pas la confidentialité comme l’une de ses fonctionnalités clés, il en propose plusieurs autres – prise en charge de Push IMAP, thèmes blancs et sombres, signalisation des messages et possibilité de configurer des » identités multiples » pour les comptes de messagerie, pour n’en nommer qu’un peu.

Quant à savoir pourquoi Thunderbird absorbe K-9 Mail maintenant – apparemment à l’improviste – il s’avère que ces plans ont été mis en œuvre il y a des années. En 2018, en fait. À l’époque, le chef de produit Thunderbird, Ryan Lee Sipes, a rencontré le responsable du projet K-9, Christian Ketterer, pour discuter d’une collaboration entre K-9 et Thunderbird. Ces discussions ont finalement évolué vers une discussion plus approfondie sur la manière dont les deux projets distincts pourraient unir leurs forces pour créer une « expérience de messagerie électronique impressionnante et transparente sur toutes les plateformes ».

Pour Ketterer et Sipes, cela ne signifie pas développer ensemble un tout nouveau client mobile, mais simplement faire de Thunderbird leur objectif collectif.

En tant que tel, à un moment donné dans un avenir, espérons-le, pas trop lointain, K-9 deviendra le client Android de Thunderbird. L’image de marque changera, et l’esthétique et les fonctionnalités seront modifiées pour correspondre à l’homologue de bureau de Thunderbird.

Il faudra beaucoup de travail acharné de la part de l’équipe de Thunderbird et des contributeurs de K-9 pour atteindre ce point, bien sûr. Cependant, maintenant que Ketterer a rejoint l’équipe de Thunderbird à plein temps, la transition devrait être un peu plus fluide. En tout cas, nous avons hâte de voir Thunderbird faire le saut vers Android, et nous espérons que cela se produira le plus tôt possible.