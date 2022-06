La grande barrière de corail se meurt à cause de nous : mélange de « suppléments » pour tenter de la sauver

Le changement climatique détruit le récif corallien en Australie. Pour tenter de la sauver, des biologistes testent des compléments probiotiques.

La Grande Barrière de Corail australienne et d’autres récifs époustouflants disséminés dans les mers et les océans de la Terre risquent de disparaître d’ici quelques décennies en raison de l’impact catastrophique du changement climatique. L’augmentation de la température de l’eau de mer et l’absorption de grandes quantités de CO2 dans les océans déterminent en effet des phénomènes dévastateurs pour ces colonies d’organismes marins vivantes, colorées et extraordinaires. Deux sont particulièrement dramatiques : le premier est le blanchissement des coraux, dû à la fuite des algues symbiotiques (zooxanthelles) qui sont à la base de l’alimentation des invertébrés ; lorsqu’ils s’éloignent, stressés par l’eau chaude, les coraux blanchissent comme des squelettes et meurent littéralement de faim. Le deuxième phénomène, l’acidification des océans, a un tel impact sur la vie marine qu’il peut même faire fondre les coquilles des mollusques. Pour éviter la disparition des récifs coralliens, les scientifiques travaillent sur plusieurs fronts ; d’une part, ils exhortent les autorités compétentes à faire plus contre le réchauffement climatique, d’autre part, ils cherchent un moyen de protéger et de restaurer les récifs déjà gravement touchés.

Une initiative particulièrement vertueuse est en cours au National Sea Simulator de l’Australian Institute of Marine Science (AIMS) à Townsville, où des chercheurs élèvent des coraux de la Grande Barrière de Corail dans de gigantesques bassins, pour les étudier et récolter de précieuses informations pouvant nous aider à les défendre. . L’équipe de l’écologiste et expert en microbiologie Lone Høj travaille à trouver un mélange équilibré de « suppléments » probiotiques qui peuvent catalyser le bien-être et la maturation des coraux. Les scientifiques ont isolé des centaines d’espèces de bactéries associées aux coraux et recherchent celles qui aident ces animaux à se développer, telles que la production de biofilm de mucus, les propriétés antibactériennes et la production d’enzymes digestives, comme le précise Høj de Sciencealert. En termes simples, les chercheurs veulent développer un produit capable d’améliorer et d’améliorer le microbiome présent dans les coraux. Plus il est résistant et efficace, en effet, plus les coraux ont de chances de survivre à des situations particulièrement stressantes comme celles qu’ils vivent en raison du changement climatique.

Les bassins où sont élevés les coraux. Crédit : The National Sea Simulator / AIMS

Les chercheurs sont particulièrement attachés à suivre le développement des jeunes larves de corail dès la ponte de leurs œufs, qui a lieu une fois par an lors d’événements particulièrement évocateurs. Les chercheurs ont exposé les larves des coraux A. tenuis et P. daedalea (nés dans les bassins d’élevage) à diverses combinaisons de probiotiques contrôlés, afin de vérifier lesquels détermineront les meilleurs effets sur la croissance, sur la densité de micro-organismes symbiotiques, sur l’efficacité, l’immunité et bien d’autres caractéristiques des coraux.

Les scientifiques espèrent obtenir bientôt la meilleure formule qui puisse soutenir ces merveilleuses créatures directement dans leur environnement naturel. Mais la réduction forte et rapide des émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre (comme le méthane) est une condition fondamentale pour éviter que la catastrophe ne devienne irrémédiable. Les détails de la recherche « Probiotiques pour l’aquaculture corallienne : défis et considérations » ont été publiés dans la revue scientifique Current Opinion in Biotechnology.