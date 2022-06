Firefox active Total Cookie Protection par défaut pour tous les utilisateurs Windows et Mac

Pourquoi c’est important : la fonction de protection totale des cookies de Firefox empêche les sites Web et les tiers de collecter des informations et de suivre votre activité sur les sites que vous avez visités. Une nouvelle mise à jour déployée aujourd’hui l’active par défaut pour les utilisateurs Windows et Mac. Si vous voulez l’essayer sur mobile, il est disponible sur la version Android de Firefox Focus.

Mozilla a annoncé qu’il activerait la fonctionnalité Total Cookie Protection par défaut pour les utilisateurs de son célèbre navigateur Web Firefox sur Mac et Windows.

Total Cookie Protection fonctionne en compartimentant les cookies pour chaque site Web que vous visitez. Tout cookie déposé dans votre navigateur par un site ou un contenu tiers qui y est intégré reste confiné dans une « boîte à cookies » affectée uniquement à ce site, cachée des autres sites que vous visitez.

Cette approche ne permet pas aux trackers Web de relier votre comportement sur plusieurs sites, ce qui réduit la quantité d’informations que les entreprises recueillent à votre sujet. Par conséquent, vous obtiendrez moins de publicités ciblées.

Mozilla a initialement déployé Total Cookie Protection il y a environ un an en tant que fonctionnalité intégrée au mode strict ETP. Plus tard, il a activé la fonctionnalité dans les fenêtres de navigation privée par défaut, et plus tôt cette année, la société a ajouté la fonctionnalité à la version Android de Firefox Focus.

Firefox est actuellement le 4e navigateur Web de bureau le plus populaire, après Chrome, Microsoft Edge et Safari, ce qui en fait le navigateur non basé sur Chromium le plus populaire sur Windows.

Dans d’autres nouvelles, Microsoft prendra sa retraite et abandonnera le support d’Internet Explorer demain.