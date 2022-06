Enfin, il est possible de transférer des sauvegardes WhatsApp d’Android vers iPhone

Cela inclut les contacts, les messages, les photos, les vidéos, les comptes de messagerie, les calendriers et maintenant l’historique des messages WhatsApp également. Voici comment utiliser « Basculer vers iOS » d’un appareil Android vers un iPhone.

Pas seulement WWDC 2022 : Apple continue de publier des nouvelles. La dernière en date est une mise à jour de « Switch to iOS », l’application dédiée aux utilisateurs d’Android qui souhaitent passer à l’iPhone. Téléchargez-le simplement sur votre appareil Android pour transférer en toute sécurité vos contacts, messages, photos, vidéos, comptes de messagerie, calendriers et maintenant même l’historique de vos messages WhatsApp sur votre nouvel iPhone. Une procédure, celle relative au service de messagerie, jusqu’ici impossible ou en tout cas très complexe.

Comment transférer des données avec Switch to iOS

En l’absence de l’application Switch to iOS, vous pouvez sélectionner le code QR sur le nouvel appareil Apple et le scanner via l’appareil photo de l’appareil Android pour ouvrir le Google Play Store. Sélectionnez ensuite « Continuer », lisez les termes et conditions et appuyez enfin sur « Accepter ».

Lors de la configuration de l’iPhone, vous devez appuyer sur « Continuer » jusqu’à ce que l’écran « Migrate from Andorid » apparaisse. Vous aurez besoin d’un code à dix ou six chiffres. Il peut y avoir un avertissement sur l’appareil Android indiquant que la connexion Internet est faible, mais il peut être ignoré en toute sécurité.

Pour en revenir au code, une fois entré sur Android, l’écran iOS créera un réseau WiFi temporaire. Lorsque vous y êtes invité, vous devrez sélectionner « Se connecter » pour accéder à ce réseau sur Android et accéder à l’écran « Transfert de données ». Enfin, le moment est venu de sélectionner le contenu que vous souhaitez transférer entre les deux appareils. Cela inclut les contacts, l’historique des messages, les photos et vidéos de l’appareil photo, les albums photo, les fichiers et dossiers, les paramètres d’accessibilité, les paramètres d’affichage, les signets Web, les comptes de messagerie et les calendriers. Certaines applications gratuites seront également téléchargées, si elles sont trouvées dans l’appareil Android et disponibles sur l’App Store. La vraie commodité réside dans la possibilité de déplacer l’historique de vos messages sur WhatsApp d’Android vers iOS, qui sera ainsi prêt à être utilisé sur le nouvel iPhone, avec tous les messages échangés jusqu’à présent. Pour le moment, le passage des sauvegardes WhatsApp entre Android et iPhone n’est possible que pendant la phase de configuration du smartphone Apple.