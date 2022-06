Un phallus et une insulte gravés sur une pierre vieille de 1700 ans – ainsi les anciens Romains se moquaient de leurs rivaux

Une pierre a été trouvée près du mur d’Hadrien avec un phallus et une lourde insulte adressée à un certain Secondinus.

Crédit : Vindolanda Charitable Trust

Dans la Rome antique, les symboles phalliques étaient assez répandus, étant donné que selon la culture de l’époque, ils avaient le pouvoir d’éloigner les mauvais esprits, représentaient la fertilité et étaient généralement considérés comme des porte-bonheur valables. Ce n’est pas un hasard s’ils ont été peints et sculptés sur une multitude d’objets, des murs aux ustensiles du quotidien, en via les bijoux pour enfants. En termes simples, les fautes étaient des symboles positifs à afficher et afficher fièrement. Mais pas toujours, comme en témoigne un extraordinaire rocher sculpté découvert près du mur d’Hadrien au Royaume-Uni. Dans ce cas, le phallus gravé avec beaucoup de soin dans la pierre – probablement par un soldat romain – était accompagné d’une lourde insulte, ou « Secvndinvs Cacor », qui dans notre langue peut être traduit plus ou moins par « Secundinus lo stro * zo » , selon les archéologues.

Le pénis sculpté et l’injure dans le cas précis avaient clairement pour but d’offenser et de moquer ce Secundinus aux yeux de tous, ce qui évidemment n’a pas vraiment plu à l’auteur de l’ouvrage. Cette curieuse trouvaille peut donc être interprétée comme l’un des dessins très vulgaires qui se détachent souvent sur les murs des bains publics, ni plus ni moins. Mais sa nature même de message social, empreint de sentiment humain (quoique négatif), le rend particulièrement extraordinaire à nos yeux, quelque 1 700 ans après sa réalisation.

L’objet a été découvert au fort de Vindolanda, une base militaire romaine située à quelques kilomètres du majestueux mur d’Hadrien. C’était une immense fortification en pierre construite en Grande-Bretagne par l’empereur romain Hadrien ; en pratique, c’était la frontière de l’Empire romain sur le territoire actuel de la Grande-Bretagne. Aujourd’hui, c’est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ici, plusieurs symboles phalliques ont été identifiés sur des murs et des objets de toutes sortes, tels que des statuettes pour la fertilité et des outils pour l’équitation. À ceux-ci, vous pouvez maintenant ajouter la nouvelle trouvaille.

La roche sculptée, longue de 40 centimètres et haute de 15, a été identifiée en mai par le biochimiste à la retraite Dylan Herbert, qui s’y est rendu bénévolement pour aider aux fouilles. Quand il a retiré la boue de la roche enterrée, il a été définitivement impressionné. «De dos, elle ressemblait à tout le monde, une pierre très ordinaire, mais quand je l’ai tournée, j’ai été surpris de voir des lettres claires. Ce n’est qu’après avoir enlevé la boue que j’ai réalisé ce que j’avais découvert et j’étais absolument ravi », a déclaré l’homme dans un communiqué.

L’objet a été soumis à des experts qui ont traduit la gravure en notant le caractère très personnel de l’œuvre. « La récupération d’une inscription, un message direct du passé, est toujours un grand événement dans une fouille romaine, mais cela nous a vraiment impressionnés lorsque nous avons déchiffré le message sur la pierre », a déclaré le Dr Andrew Birley, directeur des fouilles au centre archéologique. site et PDG du Vindolanda Trust. « L’auteur – a conclu le scientifique – avait clairement un gros problème avec Secondinus et était suffisamment confiant pour annoncer publiquement ses pensées sur une pierre. Je ne doute pas que Secundinus n’aurait pas aimé le voir errer sur le site il y a plus de 1 700 ans. Il y a des années » . Comment lui en vouloir.