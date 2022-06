Shantae and the Pirate’s Curse, gratuit sur GOG pour une durée limitée ; comment telecharger sur pc

GOG, la plate-forme PC numérique de CD Projekt Red, propose Shantae and the Pirate’s Curse gratuitement pour une durée limitée. Vous aurez jusqu’au 15 juin prochain à 15h15 (CEST) pour l’échanger. Une fois que vous l’aurez fait, il restera dans votre bibliothèque numérique pour toujours. N’oubliez pas non plus que les titres du magasin ne bénéficient d’aucune protection, pas même des exigences des clients externes pour le faire fonctionner.

La promotion fait partie des soldes d’été qui se tiennent chez Good Old Games jusqu’au 27 juin. Vous trouverez des réductions sur de nombreux jeux d’hier et d’aujourd’hui, tels que A Plage Tale Innocence, Fallout New Vegas, Alien Isolation et Cyberpunk 2077, entre autres.

Ensuite, nous vous laissons avec les étapes à suivre pour l’ajouter à votre bibliothèque.

Comment échanger gratuitement Shantae et la malédiction du pirate sur GOG pour PC

Cliquez sur ce lien qui vous amènera sur la page d’accueil de Good Old Games, la plateforme de vente de CD Projekt RED sur PC. En bas du carrousel principal, vous verrez un onglet dédié à Shantae et la malédiction du pirate à côté d’un bouton vert. Cliquez sur « et, et revendiquez le jeu ». Une liste déroulante s’ouvrira vous demandant de vous connecter à votre compte GOG. Remplissez les champs si vous en avez un. Si vous n’êtes pas inscrit, cliquez sur le bouton « Connexion » en haut de l’écran et cliquez sur « Créer un compte ». Entrez les données et l’e-mail qui seront associés. Vous pouvez également en créer un depuis votre profil Facebook. Découvrez tous les détails ici. Shantae and the Pirate’s Curse sera automatiquement ajouté à votre bibliothèque numérique. Survolez votre profil et sélectionnez « Jeux ». Vous le verrez dans votre fenêtre.

Source : GOG