Qu’est-ce que le syndrome de Ramsay Hunt, la maladie qui a touché Justin Bieber

Il s’agit d’une pathologie neurologique due aux conséquences de l’infection par le virus Herpes Zoster.

Justin Bieber dans la vidéo où il révèle qu’il était atteint du syndrome de Ramsay Hunt

Le chanteur Justin Bieber, 28 ans, a révélé qu’il souffrait du syndrome de Ramsay Hunt, une affection résultant des conséquences de l’infection par le virus de l’herpès zoster qui, dans le cas de la pop star canadienne, s’est traduite par une paralysie unilatérale du visage. « C’est dû à ce virus qui attaque le nerf de mon oreille et mes nerfs faciaux – a déclaré Bieber dans une vidéo publiée sur son compte. Instagram, montrant à quoi ressemble son visage -. Comme vous pouvez le voir, cet œil ne clignote pas. Je ne peux pas sourire de ce côté de mon visage. Cette narine ne bouge pas ». Bieber a expliqué qu’il annulerait les prochaines dates de sa tournée, car « physiquement, incapable de les faire ». Mais qu’est-ce que le syndrome de Ramsay Hunt ? Et quand Bieber pourra-t-il revenir jouer sans problème ?

Qu’est-ce que le syndrome de Ramsay Hunt

Le syndrome de Ramsay Hunt est une maladie neurologique résultant des conséquences souvent graves d’une infection par le virus Herpes Zoster, le même virus qui cause la varicelle chez les enfants et l’herpès chez les adultes. Il se produit avec une paralysie des nerfs du visage et des cloques sur l’oreille externe et interne, près du nez et de la bouche. Comme l’expliquent les spécialistes de la Mayo Clinic, l’institut médical universitaire américain ayant des bureaux à Rochester (Minnesota), Scottsdale et Phoenix (Arizona) et Jacksonville, (Floride), le syndrome se développe suite à la réactivation du virus de l’herpès zoster, qui il peut rester dormant pendant de longues périodes et revenir s’exprimer des années après l’infection initiale. La condition, en particulier, survient lorsque l’éruption cutanée (zona) causée par le virus affecte le nerf facial près de l’une des deux oreilles, provoquant une paralysie d’un côté du visage et une altération ou une perte d’audition de l’oreille affectée. Les douleurs aux oreilles et au visage sont des symptômes caractéristiques de ce syndrome, parfois accompagnés de vertiges.

Symptômes du syndrome de Ramsay Hunt

Le syndrome, aussi appelé herpès zoster oticus Nommée d’après le neurologue américain James Ramsay Hunt qui a décrit la maladie pour la première fois, elle se manifeste par un certain nombre de symptômes caractéristiques, notamment une éruption douloureuse d’herpès dans et autour d’une oreille. D’autres symptômes plus courants sont une faiblesse faciale ou une paralysie d’une partie du visage, du même côté de l’oreille affectée.

Généralement, l’éruption cutanée et la paralysie faciale surviennent en même temps, mais peuvent parfois se succéder. Dans certains cas, cependant, l’éruption n’est pas visible ou ne se produit même pas. Les personnes atteintes du syndrome de Ramsay Hunt peuvent également ressentir des douleurs à l’oreille, une perte auditive et des étourdissements, ou peuvent ressentir des bourdonnements (acouphènes), avec des difficultés à fermer un œil, des changements ou une perte de perception du goût, une sécheresse de la bouche et des yeux.

Comment le syndrome de Ramsay Hunt est traité

Le traitement consiste en des pharmacothérapies spécifiques, en fonction de la gravité de la poussée virale, et peut inclure des stéroïdes (tels que la prednisone) pour réduire l’inflammation et des analgésiques. Des antiviraux contre l’herpès, comme l’aciclovir ou le valaciclovirus, peuvent aussi parfois être prescrits. En ce qui concerne le temps de guérison, cela peut prendre des jours ou des semaines, selon la gravité de l’état et le début de la thérapie.

La plupart des personnes atteintes du syndrome de Ramsay Hunt se rétablissent complètement, bien que la durée de la maladie puisse varier, comme expliqué dans New York Times par le Dr Michael Ison, professeur de maladies infectieuses à la Northwestern Feinberg School of Medicine de Chicago. « Dans certains cas, cela peut prendre des semaines ou des mois – dit Ison -. Dans de rares cas, cependant, la paralysie faciale ou la perte auditive peut être permanente« . Bieber a souligné qu’elle pratiquait également des exercices faciaux dans le cadre de la thérapie.

Les risques du syndrome de Ramsay Hunt

Le syndrome survient chez les personnes qui ont eu la varicelle, avec une fréquence d’environ 5 à 10 cas pour 100 000 personnes chaque année. « Cela peut arriver à n’importe qui A déclaré le Dr Waleed Javaid, directeur de la prévention et du contrôle des infections au centre-ville de Mount Sinai à New York. Mais ce n’est pas quelque chose dont les gens devraient avoir peur « .

Une fois la maladie infectieuse passée, le virus reste latent dans l’organisme et peut se réactiver dans les années suivantes, provoquant le zona. Lorsque la réactivation affecte le nerf facial près de l’une des deux oreilles, on parle de herpès zoster oticulusc’est-à-dire le syndrome de Ramsay Hunt, qui est généralement plus fréquent chez les personnes de plus de 60 ans et plus rare chez les enfants.

Le syndrome peut entraîner un certain nombre de complications, qui peuvent inclure une perte auditive permanente et une paralysie faciale unilatérale, une névralgie post-zostérienne et des lésions oculaires (la paralysie peut rendre difficile la fermeture d’une des paupières et, lorsque cela se produit, la cornée, qui protège le l’œil peut être endommagé, provoquant des douleurs oculaires et une vision floue).

Le syndrome de Ramsay Hunt est-il contagieux ?

Le syndrome de Ramsay Hunt n’est pas contagieux en soi, bien que lors de la réactivation virale, le virus du zona puisse être transmis à d’autres personnes, en particulier par contact avec du matériel cutané. Par conséquent, jusqu’à ce que les éruptions cutanées soient résolues, il est nécessaire d’éviter tout contact physique avec toute personne n’ayant jamais eu la varicelle ou n’ayant pas été vaccinée contre la varicelle, avec les personnes immunodéprimées, les nourrissons et les femmes enceintes. Le vaccin contre la varicelle réduit considérablement le risque d’infection et, par conséquent, les risques de syndrome de Ramsay Hunt.