Capcom Showcase: comment regarder l’événement et à quelle heure commence la diffusion en direct

Summer Game Fest 2022, Xbox & Bethesda Games Showcase, PC Gaming Show 2022… plusieurs présentations ont eu lieu ces jours-ci, et bien que l’E3 ait été annulé cette année, les annonces n’ont pas cessé d’arriver. Le prochain événement à garder à l’esprit est le Capcom Showcase, une émission qui se concentrera sur l’exploration de titres qui ont déjà été révélés, même si les portes sont ouvertes pour des surprises. Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village ou Street Fighter 6 seront quelques-unes des principales vedettes de la soirée. Lorsque? Ce même 13 juin, alors qu’en France ce sera déjà le 14.

Où regarder le Capcom Showcase

À l’aube du lundi au mardi, à partir de 00h00 (heure de la France), nous pourrons suivre le Capcom Showcase sur les chaînes officielles de l’entreprise. Il existe deux options principales : YouTube et Twitch.

Ne manquez pas le Capcom Showcase : programme en France, en Amérique latine et aux États-Unis

France (Péninsule et Baléares) : à 00h00

France (îles Canaries) : à 23h00

Argentine : à 19h00

Bolivie : à 18h00

Brésil : à 21h00

Chili : à 18h00

Colombie : à 17h00

Costa Rica : à 16h00

Cuba : à 18h00

Equateur : à 17h00

El Salvador : à 16h00

États-Unis (Washington DC) : à 18h00

États-Unis (PT): à 15h00

Guatemala : à 16h00

Honduras : à 16h00

Mexique : à 17h00

Nicaragua : à 16h00

Panama : à 17h00

Paraguay : à 18h00

Pérou : à 17h00

Porto Rico : à 18h00

République Dominicaine : à 18h00

Uruguay : à 19h00

Venezuela : à 18h00

Resident Evil 4 Remake suit les traces des nouvelles versions des deuxième et troisième volets et change son moteur graphique, tout en modernisant et adaptant certains aspects de son gameplay. Quant à Street Fighter 6, le titre promet un système de combat robuste, tout en intégrant un tout nouveau mode aventure.