Un cosmonaute a photographié une lune de glace spectaculaire sur le verre de la Station spatiale internationale. L’origine du phénomène n’est pas claire.

Crédit : Sergueï Korsakov / Roscosmos

Une magnifique formation de cristaux de glace a été générée sur une fenêtre de la Station spatiale internationale (ISS), dont l’apparence ressemble étroitement à celle d’une lune gelée (presque pleine). Pour rendre le phénomène encore plus suggestif, il y a le fond spatial avec la Terre : sur la photo que vous pouvez admirer en tête d’article, en effet, la Lune de glace semble presque caresser notre planète, dans sa couleur bleue incomparable. Le mérite de la merveilleuse composition photographique revient au cosmonaute russe de ROSCOMOS (l’agence spatiale russe) Sergej Vladimirovič Korsakov, qui est arrivé sur le laboratoire orbital le 18 mars 2022 avec la mission Expedition 67.

Si le phénomène peut paraître banal (nous avons tous vu apparaître des cristaux de glace lors d’un voyage en avion), il n’en est en réalité pas de même pour la Station Spatiale Internationale, qui orbite à environ 400 kilomètres d’altitude à une vitesse moyenne de 7,66 kilomètres par deuxièmement, un peu moins de 28 000 kilomètres à l’heure. En plus de 20 ans de service honorable avec des astronautes à bord, il s’agit peut-être en effet de la toute première image de cristaux de glace sur le verre de l’ISS, comme l’explique IFLScience. Après tout, nous aurions probablement déjà vu quelque chose comme cette circulaire sur les profils sociaux des astronautes depuis un certain temps, compte tenu de l’activité de diffusion photographique depuis l’espace, avec notre Luca Parmitano particulièrement actif. Samantha Cristoforetti a également récemment partagé une magnifique photo d’Italie à l’occasion du 2 juin.

IFLScience a tenté de contacter l’Agence spatiale européenne (ESA), la NASA et l’Agence spatiale japonaise (JAXA) pour poser des questions sur le mystérieux phénomène gelé, mais n’a reçu aucune réponse car très probablement la fenêtre en cause se trouve sur la section russe de l’ISS. Dans un post sur Telgram, le cosmonaute a commenté sa photo avec les mots suivants : « Il semble que c’est encore l’hiver ici sur la Station spatiale internationale. Ce sont les motifs de glace que l’on retrouve sur les vitres ». Korsakov a ensuite ajouté que les cristaux de glace sont restés pendant 24 heures et que le schéma de condensation est resté même après la fusion.

L’ISS a plus de verre et de la glace peut s’être formée entre le verre extérieur et intérieur, ou à l’intérieur du laboratoire en orbite en raison de la respiration des astronautes, bien que la forme presque parfaitement circulaire de la « Ice Moon » et la température interne de l’ISS fassent c’est peu probable, comme l’explique IFLScience. Selon le Dr Tom Whale, expert des glaces à l’Université de Warwick contacté par le journal américain, la « Lune » aurait pu se former à cause de la vapeur d’eau ou d’une perte d’air humide entre les deux verres de l’ISS, en présence de un gradient de température à travers la fenêtre. La curieuse forme circulaire peut plutôt refléter « la géométrie d’une fenêtre circulaire », explique le Dr Whale.

Il est curieux qu’un tel phénomène sur l’ISS n’ait jamais été documenté, mais il est possible qu’une explication officielle arrive bientôt de l’une des agences spatiales impliquées.