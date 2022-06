Lightyear annonce la première voiture solaire prête pour la production au monde

Avis de l’éditeur : la startup EV Lightyear a dévoilé ce qu’elle appelle la première voiture solaire prête pour la production au monde. Le Lightyear 0 cible un acheteur très spécialisé qui valorise l’efficacité plutôt que la performance et qui n’hésitera pas à payer un bras et une jambe pour cela. Est-ce que ça se vendra ? Nous verrons.

Le Lightyear 0 est le produit de six années de planification. Nous avons entendu parler de Lightyear pour la première fois en 2019 lorsqu’il a annoncé le Lightyear One, un véhicule électrique à 169 000 $ avec panneaux solaires intégrés. Ce projet est maintenant connu sous le nom de Lightyear 0 et a un peu évolué depuis (et est aussi beaucoup plus cher).

Selon la société, le Lightyear 0 aura une autonomie estimée à 388 miles grâce à sa batterie de 60 kWh et à quatre moteurs de roue contrôlés indépendamment. Notamment, le véhicule ne peut générer qu’environ 43 miles d’autonomie par jour à partir de ses panneaux solaires dans le meilleur des cas.

Ne vous attendez pas non plus à des performances EV typiques ici. Le Lightyear 0 prend 10 secondes pour atteindre 60 MPH à partir d’un arrêt et atteint une vitesse maximale de seulement 100 MPH. À titre de comparaison, une Tesla Model S Plaid peut atteindre 60 MPH en moins de deux secondes et a une vitesse de pointe de 200 MPH. C’est aussi beaucoup plus abordable.

Là encore, les performances époustouflantes ne sont pas le nom du jeu ici – l’efficacité l’est.

Le Lightyear 0 fait pencher la balance à seulement 3 472 livres et a un coefficient de traînée (Cd) record de moins de 0,19. Son corps est construit en partie en fibre de carbone récupérée et des matériaux d’origine naturelle composent une grande partie de l’intérieur.

Les parties intéressées peuvent commander un Lightyear 0 sur le site Web de l’entreprise, mais soyez prêt à débourser 250 000 euros (263 000 $) pour cette opportunité. Les premières voitures atteindront leurs propriétaires en novembre, nous dit-on.