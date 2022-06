Après la viande de synthèse vient le « lait sans vaches » : il sera produit au Danemark

Le nouveau substitut sera commercialisé depuis les États-Unis par la société israélienne Remilk et sera utilisé comme alternative au lait d’origine animale pour la production de glaces, de yaourts et de fromages.

Après la viande de synthèse, c’est le lait fabriqué sans vache qui s’apprête à débarquer sur le marché : le nouveau substitut sera produit par la société israélienne Remilk et n’aura rien à voir avec des alternatives au lait d’origine animale, comme les boissons à base d’avoine ou de soja. l’amande, tout en étant identique à son homologue traditionnel mais sans lactose, cholestérol et hormones.

L’annonce du feu vert vient des États-Unis, où Remilk a obtenu le statut GRAS (généralement reconnu comme sûr) conformément aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA), qui marque l’entrée du lait de remplacement sur le marché américain. Le statut GRAS indique que Remilk a été considéré comme sûr pour la consommation humaine dans les aliments et les boissons et, en tant que tel, peut être utilisé dans une variété de produits laitiers courants, tels que la crème glacée, le yaourt et le fromage, y compris les produits laitiers.

La production aura lieu dans une méga-usine de plus de 200 000 mètres carrés en construction au Danemark, à Kalundborg, où l’entreprise estime produire des protéines laitières en volumes équivalents à 50 000 vaches chaque année. « L’approbation réglementaire aux États-Unis représente une autre étape importante pour notre équipe et une excellente nouvelle pour les producteurs et les consommateurs à la recherche de produits laitiers non animaux – a déclaré Aviv Wolff, PDG et co-fondateur de Remilk -. Nous travaillons avec diligence avec les autorités réglementaires du monde entier pour pouvoir proposer des produits fabriqués avec Remilk aux consommateurs d’autres pays.« .

Remilk, lait fait sans vaches

« Une vraie laiterie, mais sans vaches« . C’est le slogan de Remilk que dans le cadre du projet danois Symbiose – un projet de construction d’un écosystème industriel pionnier, dans lequel les sous-produits d’une entreprise deviennent des ressources pour une autre – sera la première entreprise au monde à produire à grande échelle des protéines de lait non animales destinées à être utilisées dans des produits laitiers traditionnellement fabriqués avec du lait de vache Le Lait.

La production est basée sur la fermentation dite de précision, un processus par lequel il est possible de produire des protéines similaires à celles contenues dans le lait de vache grâce à l’utilisation de levures convenablement modifiées. « En bref – explique l’équipe Remilk – nous copions le gène responsable de la production de protéines de lait chez les vaches et l’insérons dans la levure (de la même famille de levures de bière et de boulanger que nous connaissons) afin qu’il agisse comme un manuel, enseignant à la levure comment fabriquer notre propre protéine de manière très efficace façon« .

Une fois placée dans les fermenteurs, où elle se multiplie rapidement, la levure commence donc à produire « de vraies protéines de lait, identiques à celles produites par les vaches, qui sont les briques de base de la laiterie traditionnelle que nous connaissons et aimons – continuer de Remilk -. Ces précieuses protéines sont ensuite associées à de bonnes vitamines, minéraux, graisses et sucres non animaux (donc sans cholestérol ni lactose) pour produire tout type de produit laitier.« .

Comme le lait traditionnel

La société affirme que ses produits sont « indiscernables » des produits laitiers traditionnels, comme l’a révélé une étude en double aveugle menée pour vérifier la réaction des consommateurs au lait et au fromage Remilk. « Les résultats nous ont étonnés, montrant que nos produits laitiers ont le même goût, texture, élasticité, douceur et saveur que les produits traditionnels, mais sans lactose, cholestérol, hormones et antibiotiques.« .

Avec l’avantage non seulement de pouvoir répondre aux besoins alimentaires des consommateurs mais aussi d’ouvrir la voie au développement d’une industrie laitière plus durable et non destructrice pour notre planète. « Éliminer le besoin d’animaux dans notre système alimentaire est le seul moyen de répondre à la demande croissante – Wolff a dit -. Nous avons l’intention d’augmenter considérablement nos capacités à produire des produits laitiers nutritifs, délicieux et abordables qui enverront les vaches à la retraite anticipée.« .

En ce sens, Wolff a indiqué que la commercialisation des produits Remilk aux États-Unis sera la première étape vers l’entrée de nombreux marchés internationaux : « Nous travaillons assidûment avec les autorités réglementaires du monde entier […] et nous croyons fermement que les premiers régulateurs à adapter les processus d’approbation aux systèmes alternatifs de production de protéines seront ceux qui bénéficieront le plus de la disponibilité d’un approvisionnement stable et fiable d’aliments nutritifs, abordables et durables dans leur pays.« .

Le prochain objectif de Remilk est de commencer à commercialiser des protéines auprès de l’industrie alimentaire mondiale au cours des prochains trimestres, après avoir passé le processus d’approbation réglementaire pour la vente en Europe et en Israël.