Toutes les planètes du système solaire visibles ensemble en juin, cinq à l’œil nu : comment les voir

Ce mois-ci, il est possible d’observer toutes les planètes du système solaire ensemble dans le ciel, cinq d’entre elles à l’œil nu. Voici comment les trouver et les reconnaître.

Simulation du ciel à 4h50 le samedi 11 juin. Crédit : Stellarium

Pour les passionnés d’astronomie et plus particulièrement de conjonctions astrales et d’alignements planétaires, juin 2022 offre un spectacle grandiose. Pendant presque tout le mois, en effet, juste avant le lever du soleil depuis la Terre, toutes les planètes du système solaire sont visibles ensemble, à savoir Mercure, Vénus, Mars, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune (par ordre de distance à l’étoile) . Parmi celles-ci, les cinq premières peuvent également être observées à l’œil nu, tandis qu’un instrument ad hoc est nécessaire pour les deux « planètes gelées » très éloignées. L’événement deviendra encore plus suggestif vers la fin du mois, lorsque le croissant de lune s’ajoutera à la valse des planètes, qui dansera dans la même portion de la voûte céleste. Voici tout ce qu’il faut savoir pour observer l’événement et reconnaître tous les protagonistes au firmament.

Le groupe de Mercure, Uranus et Vénus. Crédit : Stellarium

L’alignement des planètes est déjà en cours et l’observation avant l’aube peut être tentée ce week-end. Demain, samedi 11 juin, l’aube est prévue à 05h35 (heure de Rome) : le conseil est de commencer à regarder le ciel vers 04h50, en dirigeant le regard entre l’Est et le Sud. Parmi les cinq planètes visibles à l’œil nu, certaines seront facilement identifiables, tandis que d’autres demanderont un peu plus d’efforts. Commençons par Mercure, la « balle » du système solaire, la plus difficile à voir parmi le groupe observable sans instruments. La petite planète sera en effet très basse sur l’horizon, à gauche de la constellation de la Baleine. Nous aurons besoin d’un ciel exempt d’obstacles naturels et artificiels précisément à cause de la position inconfortable. Le petit point lumineux, plongé dans l’aube naissante, sera aligné avec Vénus, située un peu plus haut et à droite, comme le montre l’image ci-dessus. Il est immédiatement reconnaissable car c’est l’objet le plus brillant de la voûte céleste après le Soleil et la Lune. À nos yeux, cela ressemble à un petit projecteur. A gauche de la « Planète de l’Amour », déplacée de quelques degrés plus haut, se trouve Uranus. Pour observer la planète bleue il vous faudra au moins de bonnes jumelles.

Le groupe de Mars, Jupiter et Neptune. Crédit : Stellarium

Le deuxième triptyque de planètes sera visible plus haut et à droite du premier, sous la constellation des Poissons et à gauche du Verseau. Le groupe est formé par Mars, Jupiter et Neptune. Tous les trois seront alignés avec Vénus, mais seuls les deux premiers sont visibles à l’œil nu. Mars est facilement reconnaissable à sa couleur rougeâtre (ce n’est pas un hasard si elle est surnommée la « planète rouge »), tandis que Jupiter, à sa droite, est très brillante. C’est le quatrième objet le plus brillant, juste derrière Vénus. Plus à droite, sous la « tête » des Poissons, se trouve la planète gelée Neptune, invisible à l’œil nu. Après tout, le corps céleste est situé à 4,500 millions de kilomètres du Soleil.Pour l’admirer, vous aurez besoin d’un télescope, que nous vous recommandons également d’utiliser pour observer les autres planètes, après les avoir identifiées. La dernière planète du « Settebello », le Seigneur des Anneaux Saturne, sera la plus isolée de toutes. Demain matin, il sera dans le sud, entre la constellation du Verseau et celle du Capricorne. Il sera presque aligné avec Mars, Jupiter et Vénus. Cependant, il ne sera pas difficile de le reconnaître : il a une couleur blanc jaunâtre pâle typique, qui le différencie des étoiles environnantes. En effet, rappelons que la luminosité des planètes est liée à la lumière réfléchie du Soleil, tandis que celle des étoiles, scintillante, dérive des réactions nucléaires.

Le Saturne solitaire. Crédit : Stellarium

Comme indiqué, la Lune sera également ajoutée à la fête des planètes à la fin du mois. Le croissant du 27 juin sera au nord-est, à gauche de Vénus et juste au-dessus de Mercure. Ce dernier deviendra plus visible au cours du mois, restant plus de temps au-delà de l’horizon. Vous devez être très prudent lorsque vous tentez d’observer la planète, car étant si près du Soleil, vous risquez de regarder l’étoile lorsqu’elle se lève ou se couche, avec des dommages potentiellement graves pour votre vue (le lever et le coucher du soleil sont les seuls moments où vous pouvez admirer Mercure).