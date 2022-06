Créez des rappels avec Alexa : pour ne plus rien oublier

J’utilise Alexa particulièrement souvent pour les minuteries (de sommeil) et récemment aussi pour les rappels, auxquels j’ai prêté peu d’attention pendant longtemps. Ces fonctions sont non seulement pratiques, mais étonnamment flexibles. Par exemple, on peut vous rappeler à la même heure chaque jour que vous devez prendre vos médicaments. Aussi très inhabituel : si vous le souhaitez, Alexa vous informera dans l’application lorsque vous visitez un lieu préalablement spécifié.

C’est comme ça que ça marche :

Alexa : Rappels par commande vocale

Le moyen le plus simple et le plus rapide de configurer un rappel consiste à utiliser une commande vocale. Deux options s’offrent à vous ici :

Avec un « Alexa, définir un rappel », vous pouvez créer un rendez-vous étape par étape. Alexa vous demande le type et l’heure – c’est fait rapidement et adapté aux débutants.

Vous pouvez également définir un rappel spécifique :

alexa…

…rappelle-moi de prendre rendez-vous chez le coiffeur. »

…rappelle-moi d’arroser le jardin…

…rappelle-moi d’allumer la scène du crime à 20h15.

… me rappeler de prendre les pilules à 9h00 tous les matins.

…rappelle-moi d’aller acheter des petits pains tous les dimanches.

… rappelles toi [Name] penser à éteindre la télé dans une heure.

Il est donc facilement possible de créer des rendez-vous récurrents ou d’attribuer des rappels aux personnes du foyer (avec leur propre profil).

Créer des rappels dans l’application Alexa

La gestion des rappels dans l’application Alexa pour votre smartphone ou votre tablette n’est pas moins pratique :

Lancez l’application Alexa et sélectionnez « Plus » (en bas à droite) -> Rappels. Appuyez sur Nouveau rappel. Entrez le type de rappel et remplissez d’autres aspects tels que la date, la répétition, l’heure et la personne à rappeler. Appuyez sur « Enregistrer » dans le coin supérieur droit.

Astuce : L’option « Me rappeler en un seul endroit » lors de la saisie de rappels via l’application Alexa est passionnante. Votre smartphone vous informe dès que vous passez devant un lieu préalablement spécifié ou que vous faites des emplettes ou que vous quittez ces lieux. Ceci est utile, par exemple, si vous vous arrêtez dans un magasin et que vous souhaitez y acheter du savon, par exemple.

Rappels Alexa dans le navigateur

Smartphone pas à portée de main et tout simplement pas à la maison ? Vous pouvez également saisir des rappels directement dans le navigateur, qui sont alors valables chez vous :

Allez sur https://alexa.amazon.de/ et connectez-vous à votre compte Alexa (compte client Amazon). Allez dans « Rappels et alarmes » et cliquez sur « + Nouveau rappel ». Entrez le type de rappel, la répétition, la date et l’heure. Sélectionnez également votre appareil Alexa qui doit déclencher le rappel. Cliquez sur « Enregistrer ».

L’entrée de rappels via le navigateur est possible, mais reste très simple et limitée. (Capture d’écran)

Le contrôle par navigateur de vos rappels est malheureusement assez rudimentaire, donc un contrôle via la voix ou l’application Alexa est recommandé. Ceux-ci offrent des fonctions de confort supplémentaires.

Trucs et astuces pour les rappels Alexa

Il y a aussi quelques petites astuces :