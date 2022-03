Le braquage du RTX 3070 Ti dans un entrepôt russe se termine avec l’arrestation de suspects

WTF ? ! Ce n’est pas la première fois qu’un cambriolage a eu lieu dans lequel la cible n’était pas de l’art, des diamants ou de l’or, mais quelque chose d’aussi précieux de nos jours : des cartes graphiques. Vingt cartes RTX 3070 Ti, pour être exact, mais si le trio de voleurs a réussi à s’échapper avec les GPU, ils ont ensuite été appréhendés par la police et les objets volés (quel qu’en soit le nombre) ont été confisqués.

Mash (via VideoCardz) écrit que le braquage a été effectué par deux employés travaillant dans un entrepôt appartenant au plus grand détaillant en ligne de Russie, Wildberries. La vidéo, accompagnée de la bande-son des Beastie Boys, montre les deux hommes faisant rouler des cartons non marqués dans l’établissement et les laissant cachés dans une cage d’escalier; il semble qu’ils aient volé les marchandises dans un coffre-fort après avoir prétendu récupérer une commande en ligne.

Nous voyons ensuite les hommes retirer les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3070 Ti des boîtes, monter les GPU à l’étage et les laisser tomber par la fenêtre à une troisième personne – il y a des rapports contradictoires quant à savoir s’ils travaillaient également pour l’entreprise – qui attendait au dessous de. Il s’éloigne, vraisemblablement vers le véhicule de fuite.

Alors que le vol lui-même semblait se dérouler sans accroc, c’est lorsque les voleurs ont tenté de décharger les marchandises que leur plan a échoué. Ils ont vendu l’une des cartes à un prêteur sur gages pour 60 000 roubles, soit environ 572 dollars, mais le propriétaire de l’établissement était méfiant et a décidé d’informer la police.

Les autorités ont retrouvé les hommes, les ont arrêtés et ont confisqué les cartes volées, bien que l’on ne sache pas combien des 20 originaux restaient encore à ce moment-là. Si les voleurs avaient réussi à vendre tous les GPU RTX 3070 Ti pour le même prix de 60 000 roubles, cela aurait totalisé l’équivalent d’environ 11 440 $. Divisez cela en trois, et cela revient à 3 813 $, ce qui ne semble pas valoir la peine de prison.

La Russie est actuellement frappée par des sanctions de la part de pays et d’entreprises du monde entier, ce qui signifie que les cartes graphiques hors de prix et difficiles à trouver vont devenir encore plus rares et plus chères à l’intérieur de ses frontières.

Ce n’est pas le premier vol de carte graphique que nous ayons vu. En novembre, des milliers de cartes EVGA RTX 3000 ont été volées lors d’un braquage de camion – elles se sont ensuite retrouvées au Vietnam – et 7 000 $ de GPU ont été vendus dans un cybercafé en juin.

Crédit image principal : LightField Studios via