Une agression sexuelle dans le Metaverse peut-elle être punie légalement ? L’analyse de l’avocate

Les cas de harcèlement en réalité virtuelle ont augmenté ces dernières années. À mesure que la technologie progresse, tout devient plus réaliste, y compris les agressions.

Il n’est pas réel, mais pour les victimes, ce n’est pas non plus quelque chose de si éloigné de la réalité. Lorsque trois hommes ont agressé Nina Jane Patelpal en lui touchant la poitrine, son corps a réagi, même si les mains virtuelles touchaient son avatar. Avec l’augmentation des programmes de réalité virtuelle, les signalements d’agressions dans le Metaverse augmentent également. Selon une étude de 2018, 49% des femmes qui sont entrées dans des mondes virtuels ont été victimes d’au moins un cas de harcèlement sexuel.

Et les chiffres sont destinés à augmenter. Le sujet soulève de nouvelles questions sur le plan légal et social. En janvier, Interpol a invité les forces de police du monde entier à développer des protocoles pour traiter les crimes commis en réalité virtuelle, y compris les violences sexuelles. « Avec son utilisation croissante et son nombre de participants », écrit-elle dans le communiqué, « il est nécessaire de définir ce qui constitue un crime et un dommage dans le Metaverse ».

Le harcèlement dans le monde numérique peut avoir un impact psychologique profond sur les victimes. La nature immersive et la connexion avec leur avatar peuvent leur donner un sentiment de réalité. Les chercheurs utilisent d’ailleurs le terme « incarnation » pour décrire la relation entre une personne et son avatar numérique. Pourtant, il pourrait ne pas être si simple de poursuivre les harceleurs et les agresseurs dans le monde virtuel.

Les lois sur les violences sexuelles exigent en effet qu’il y ait un contact physique vérifié. Pour en savoir plus, nous avons appelé Valentina Fiorenzi, avocate spécialisée dans les droits numériques.

Partons tout de suite de la question la plus complexe. Est-il possible de poursuivre pénalement le harcèlement et les violences sexuelles dans le Metaverse ?

Eh bien, c’est très difficile en parlant du droit italien. Les premiers signalements sont venus de personnes étrangères, comme la chercheuse Nina Jane Patel. À l’heure actuelle, une enquête est également en cours en Angleterre, mais il semble qu’à l’étranger, comme en Italie, il y ait plusieurs problèmes d’un point de vue pénal.

Eh oui, mais aussi parce que nous devons d’abord comprendre ce qui a été violé et surtout ce qu’est l’avatar de la personne. Pour beaucoup, c’est une représentation, mais quelles caractéristiques de la personne individuelle a-t-il ? Nous devons être sûrs que l’avatar ait des traits pour que le comportement du présumé agresseur soit effectivement punissable.

Les traits, par exemple ? Le point crucial est le suivant : l’avatar peut-il être l’objet d’une infraction active et passive ? Normalement, pour une agression sexuelle, il est nécessaire d’identifier les sujets, mais comment cela fonctionne-t-il dans le cas de l’avatar ? Il s’agit là d’une question ouverte pour le moment, et ce n’est pas une chose insignifiante. Une autre question que nous devons nous poser est de savoir si les éléments de la norme, je parle du droit italien, objectif et subjectif, se sont manifestés.

L’avatar X a-t-il conscience et la volonté de commettre une infraction et de vouloir contraindre cette personne à faire quelque chose ? Ces infractions nous indignent immédiatement car ce sont des comportements répréhensibles et odieux, mais nous ne devons pas agir impulsivement. Si nous devons considérer la punibilité d’un certain type d’action dans le Metaverse, nous devons le mesurer aux principes du droit. Je répète, je pense que la question centrale est de comprendre ce qu’est cet avatar. Je n’exclus pas que dans quelques années, cette infraction puisse être appliquée dans le Metaverse, mais il reste encore de nombreuses questions à clarifier.

En parlant de questions à clarifier, les joueurs de jeux vidéo et du monde virtuel se tuent, mais ils ne sont pas considérés comme des meurtriers, qu’est-ce qui est différent ?

Certainement, le contexte, car si je vais jouer au jeu de guerre, il fait partie du jeu de tuer les ennemis, donc le contexte est différent.

Oui, je dirais le contexte et le consentement.

Exactement. Parce que je sais qu’on peut me tuer et que je peux tuer, c’est la volonté des parties, c’est différent si je suis agressée, violée dans un contexte où je ne m’y attends pas, où je ne le veux pas et où je ne le cherche pas. Le dernier cas, si je ne me trompe pas, s’est produit lors d’une fête dans le Metaverse. Dans de telles situations, je ne m’attends pas à subir une violence. De plus, il y a un autre problème.

Lequel ? Si je suis à la fête et que quelqu’un s’approche de moi pour me harceler, puis-je me distancer ? Puis-je me déconnecter ?

Théoriquement oui.

Eh bien, à partir du moment où j’ai cette possibilité, il faut aussi clarifier comment fonctionne le consentement dans ces situations.

En une fraction de seconde, cependant, quelqu’un peut me toucher, et même si je me déconnectais, il serait trop tard.

Certes, dans ce cas, cela fonctionne de la même manière que la violence en direct, l’acte furtif ne peut pas être empêché. Cela change dans d’autres situations où l’utilisateur peut se détacher. À ce moment-là, il est difficile de comprendre comment le juge peut décider.

Souvent, dans le monde réel, la victime ne se rebelle pas parce qu’elle reste paralysée, cela pourrait-il également se produire dans le Metaverse ?

Certainement, il faut toutefois tenir compte des spécificités du contexte physique, dans lequel l’agresseur a une emprise sur moi, par exemple j’ai peut avoir peur de m’enfuir car il pourrait ensuite me rattraper, ou il y a cet aspect coercitif. Nous pourrions transposer cela dans le monde numérique ? Peut-être qu’un expert serait nécessaire pour comprendre comment cela fonctionne, et si ce type de peur et de réaction est comparable à celle vécue dans le monde réel.

Il y a aussi un autre problème. À mesure que la technologie progresse, tout devient plus réaliste, y compris les violences. Regardant vers l’avenir, est-ce qu’il n’aurait pas de sens de prendre les devants ?

C’est un énorme problème. Il est clair que ceux qui construisent cette technologie devraient également prendre en compte les infractions possibles.

Donc, établir des limites dans l’architecture même du programme.

Oui, car il est inutile de dire que certaines choses ne peuvent pas être faites si la machine permet ensuite de les faire. Il est clair qu’il ne suffit pas de mettre des limites technologiques mais aussi celles liées à la juridiction.

Et nous en revenons à la question initiale. Eh bien, il n’est pas simple de dire si le harcèlement et les violences sexuelles seront poursuivis pénalement dans le Metaverse. En tant que juriste, je dis que cela dépend. Certainement, la réglementation doit prendre en compte les demandes de la société et se rendre compte si cela a du sens dans le contexte social de punir une certaine action. Personnellement, je ne suis pas favorable à une nouvelle réglementation continue. Nous avons déjà des règles générales et abstraites, et elles pourraient s’appliquer à ce type de situation.